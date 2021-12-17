Dolar asgari ücret zammını götürdü! 16 TL' yi aştı
Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam kararının ardından dolar güne yeni tarihi rekoruyla başladı. Dolar yeni tarihi rekoru olan 16.14 lirayı aştı.
Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam kararının ardından dolar güne yeni tarihi rekoruyla başladı. Dolar saban saat 09.20 sıralarında yeni tarihi rekoru olan 16,14 lirayı aştı.
Güne 15,69 ile başlayan dolar kuru, saat 09:20 itibarıyla 16.14 TL'yi gördü. Dolar sabahleyin fırlayan kurla 16 liranın üzerinde işlem görmeye başladı.
Dün en düşük 14,77, en yüksek 15,73 seviyelerini gören dolat kuru, günü 15,68 seviyesinde kapatmıştı. Amerikan Doları, 17 Kasım'da 10,29 ile son bir ayın en düşük, seviyesini görmüştü. Döviz yeni güne füze gibi fırlayarak başladı. Dolar 16.14'i görüp 16 TL sınırına gelirken, Euro ise 18. 34 TL'yi gördü
DOLAR HIZLA YÜKSELİRKEN MERKEZ BANKASI "FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM" DEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 100 puan indirdi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalara gelen talimat kredi ile döviz alımı uyarısı olarak okundu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016