Dolar aldı başını gidiyor; Dolar 16 TL'yi aştı

Dolar kuru yükselmeye devam edeyor. Bazı ekonomistlerin doların 20 TL'yi göreceği düşünceler tartışmaları devam ederken, dolar, dün en düşük 15,68 lira, en yüksek 15,97 lira seviyelerini gördü ve günü 15,92 lira seviyesinde kapattı. Dolar kuru bugün ulaştığı 16,05 ile 20 Aralık'ta olay yükselişi ile çıktığı 18 liradan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Doları kuru, saat 09:51 itibarıyla %0,76 artışla 16,0472 liradan işlem görüyor.

MAYIS AYI MB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkez Bankası'nın dolara yön verecek faiz toplantısı 26 Mayıs tarihinde yapılacak. Karar aynı gün saat 14:00'te açıklanacak. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) nisan ayı toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14 olarak kaldı.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın 26 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.



Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.