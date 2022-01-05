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Dolar 18 TL'yı çıktığında kimler bozdurdu? tartışması!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" dedi.

EKONOMİ 05.01.2022, 10:39 05.01.2022, 11:13 Murat Aydın
Dolar 18 TL'yı çıktığında kimler bozdurdu? tartışması!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kur korumalı mevduat" modelini açıkladığı gün ve sonrasında döviz kurunda yaşanan düşüşle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de konuk olduğu programda, Demirören grubu ve iktidara yakınlığıyla bilinen 5 şirketin 20-21 Aralık tarihleri arasında 18 TL’den yüksek miktarda dolar satıp, sonra 10.30 TL'den alım yaptığını kesin olarak bildiklerini söyledi.

Demirören Grubu ve 5 şirketin döviz bozdurduğuna ilişkin kesin bilgi elde ettiğini söyleyen Başarır şu ifadeleri kullandı:

20 Aralık'ta Demirören Grubu ve 5 şirket, bunlar 19-20 Aralık günü çok büyük miktarda dolar bozdurduğunu, 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldığını biliyoruz. Ziraat Bankası'na Halk Bankası'na Vakıfbank ve diğer bankalarla bizzat görüşmek istedim, bilgi vermediler."

Demirören Grubu'nun döviz bozdurarak yaklaşık 6 milyar dolar kar elde ettiğini belirten Başarır "Beş tane şirket, Yıldırım Demirören, 19-20 Aralık'ta dövizini 18 liradan satmıştır. 10,30'a düştüğünde de bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur" dedi.

Başarır sözlerini şöyle noktalandırdı:

"Bu para yetim, çiftçi, işsiz gençlerimizden, 84 milyondan çıkmıştır. Bu şekilde Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'na olan 750 milyon dolar borcu 400 milyon dolar civarında kapatılmıştır."

DEMİRÖREN GRUBUNDAN 'İSPATLA' DAVETİ!

Demirören Grubu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şirketin 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurduğu iddialarına yanıt verdi.

Demirören Grubu, Başarır'ın "Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Başarır'ı 'iddialarını kanıtlamaya' çağıran açıklamada, olayla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı, ancak Başarır'ın özür dilemesi halinde bu karardan vazgeçileceği' belirtildi.

"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır bu karalama kampanyasının son ayağı olmuştur" denilen açıklamada ayrıca, "Görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Demirören Grubu, tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak iktisadi faaliyetlerini sürdürmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi medya alanındaki faaliyetlerinde de milli davranmaktadır. Bu nedenle aleyhinde yapılan tüm karalama kampanyalarına ve aleyhteki algı yönetim çalışmalarına karşı bugüne dek gösterdiği ilkeli duruşu bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir."

#Dolar18TL #DemirörenGrubu #5Şirket #dolurbozdurma #CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
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