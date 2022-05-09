Dolar 15 TL'yi aştı...

Küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üst sınırına kadar ulaştı. 15 TL'yi geçen dolar, saat 13:21 itibariyle piyasalarda 15.00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ekonomi politikalarına yönelik endişeler sürerken, küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar kuru 15 lira seviyesini gördü.

Güne 14,97 lira ile başlayan dolar kuru, saat 13:05 itibarıyla 15,00 TL'yi gördü.

DOLARDA SON DURUM

Türkiye'de artan enflasyonist baskıların daha da artacağına ilişkin endişelerle yükselişe geçen dolar/TL, 15 TL bandını aşarak 15,03 TL civarında işlem görmeye başladı.

Dolar/TL, güne 14,97 TL civarında başlamıştı.