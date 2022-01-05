Cumhurbaşkanı'nın maaşına ne kadar zam yapıldı?

Maaşlara yapılan zam tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan zam konu oldu. Erdoğan'ın maaşına ne kadar zam yapıldı. Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesinde çıkmasıyla, tartışılan maaş zamlarında yüksek bir artış yapılmış gibi gürülsede, yapılan zamlar ve enflasyon alınacak farkları verilmeden alıp götürdü. Asgari ücretlilerin maaşı yüzde 50, memurların yüzde 30.5, emeklilerin yüzde 25.48 oranında zamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da maaşına 14.4 zam yapıldı. 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, Erdoğan’ın maaşı yüzde 14.4 oranında artarak 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi. Yaın Erdoğan'ın maaş yüzdesi az olsada, 3 asgari ücretlinin maaşı kadar zamlanmış oldu.

Maaşın 2023 yılında 119 bine, 2024 yılında ise 131 bine yükseltilmesi öngörülüyor.