Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mültecilere ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 32. Kuruluş Yıl Dönümü ve “Türkiye’nin Gücü Ödülleri” törenine katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD “Türkiye’nin Gücü Ödülleri” tevcih töreninde katılımcılarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, MÜSİAD yönetimine şükranlarını sundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız" ifadelerini kullandı.

“Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü’nü hem sizlerin kadirşinaslığının, hem de köklü dostluğumuzun, dayanışmamızın, yol ve dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak inşallah ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dokuz farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyasının temsilcilerini de tebrik etti.

“Esasen, bugün ödül tevcih ettiğimiz isimler, Türkiye’nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikâyesinin kahramanlarından sadece küçük bir kısmıdır, küçük bir örneğidir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne’den Hakkâri’ye, Samsun’dan Gaziantep’e kadar Türkiye’nin dört bir yanında aralarında kadınların, gençlerin olduğu on binlerce insanın benzer başarılara imza attığına işaret etti.

Şu anda bir milyar dolar ve üstü değerlemeye ulaşan girişim sayısının altıya ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk girişimcilik ekosisteminden çıkan filiz işletmelerin, pek çok gelişmiş ülkeye teknoloji ihraç eder hâle geldiğini ifade etti.

“NİSAN AYI İTİBARIYLA DA 12 AYLIK İHRACATIMIZ 240 MİLYAR DOLARI AŞTI”

Fabrikaların çoğu zaman üç vardiya çalışarak, sipariş yetiştirmeye çabaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp, bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. Nisan ayı itibarıyla da 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye, bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı.”

Yılsonu hedefi olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerlediklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi ve reel ekonomiyi yakından takip eden herkes, muhalefetin yalanları ile sokak tiyatrolarının ötesindeki bu fotoğrafı çok net görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Kim ne derse desin, başarı çıtasını sürekli yukarıya taşıyan, kendisini sürekli geliştiren iş dünyamızın yolu da, bahtı da açıktır” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm imkânlarımızla, ülkemizin potansiyeline inanan, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren, vizyoner, çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.