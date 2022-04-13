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Cumhurbaşkanı Erdoğan iddialı konuştu: Fiyatlardaki balon sönecek

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemeleri hızlandıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Fiyatlardaki balon sönecek" dedi.

EKONOMİ 13.04.2022, 00:09 13.04.2022, 00:20 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddialı konuştu: Fiyatlardaki balon sönecek

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki artışa değindi. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemeleri hızlandıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Fiyatlardaki balon sönecek" dedi. Erdoğan, istihdama yönelik yeni bir teşviki de açıkladı. Buna göre; fazladan çalıştırılacak işçilerin 3 aydan 6 aya kadar SGK primlerini bakanlık ödeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 17.15'te başladı.

Toplantı 1 saat 40 dakika sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerine ulaşması için ülkenin tüm imkanlarını harekete geçireceğiz. Küresel krizi fırsata dönüştürecek adımları atıyoruz. Türkiye savaşın taraflarını bir araya getiren yegane ülkedir. 

Küresel düzeyde ürün arzındaki denge bozulduğuda fiyatlar fahiş bir şekilde yükseliyor. ABD'de açıklanan son 40 yılın en yüksek enflasyonu sorunun yol açtığı durumu göstermektedir.

Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz. Bizim bu süreçteki önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğiyle vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine erişimini sağlamaktır. 

"TAMAHKARLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten kesim de vardır. Kamunun denetim ve yaptırım yetkilerini kullanarak serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz. Yalan haberlerle, ellerindeki ürünleri stoklayarak, aralarında anlaşarak fiyatları ayarlayanları takibe aldık. Bu tamahkarlarla mücadele ediyoruz.

"FİYATLARDAKİ BALON SÖNECEK"

Sorun  çoğu zaman hukuki değil ahlaki olduğu için zorluk çekiyoruz. Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Düzelene kadar vatandaşlarımıza desteği sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkarları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz.

DEMİRYOLUNUN PAYI 10 KAT ARTACAK

Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir. Yurtdışı yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı planlıyoruz. 

Demir yolu hat uzunluğumuzu 10 bin 959 kilometreden 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Hedefimiz, bu rakamı 2053'te 28 bin 590 kilometreye taşımaktır. Hızlı tren hatlarını 2053 yılına kadar yaygınlaştırarak bu sistemle birbirine bağlı il sayımızı 8'den 52'ye çıkartacağız. Beşer yıllık planlamalarla 2053'e kadar 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını yapıyoruz. Yeni lojistik planımızın milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizim için aslolan özellikle her bir insanımızın çalışacak iş, evine götürecek ekmek başını sokabilecek ev bulabilmesidir. İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık.

İLAVE İŞÇİNİN MAAŞI DEVLETTEN

İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak.

2B ARAZİLERİ İÇİN UZATMA 

2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık."

BAYRAM İKRAMİYELERİ

Kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik artışın da ele alınacağı belirtiliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında konuyla ilgili bir çalışmadan bahsetmedi. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları geçen yıl, bin liradan 1100 liraya çıkartılmıştı.

#cumhurbaşkanı #rterdoğan #fiyatartışı #balonsönecek
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