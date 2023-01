Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Memur ve Emekli zammını Yüzde 30'a çıkardı

Memura ve emekliye yapılan zam oranı artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak duyurulan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı. En düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira oldu. Erdoğan, asgari ücret desteğini de 400 liraya yükseltme kararı aldıklarını söyledi.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'yi kapatırken asgari ücreti, bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiklerine yönelik müjde verdiklerini anımsattı.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTTI



Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini, 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'ün ilk iş gününü, Türkiye'nin 2022 yılı ihracatının 254,2 milyar dolarla kapatıldığına yönelik sevinci ilan ederek açtıklarını anlatarak, dün de 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığı haberinden sonra memur ve emekli maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini söyledi.



Memur maaşlarında geçen yıl yüzde 87'lik artışa gidildiğini, özellikle temmuzda yüzde 42'ye varan bir zam yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda, bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk."



MEMUR VE EMEKLİYE ZAM YÜZDE 30 OLDU



Memur ve emekli maaşları için yüzde 25 olarak açıklanan maaş zammı bir gün sonra yüzde 30'a çıkarıldı.



Memur buluşmasına giderken, ilgili bakanlara bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları için talimat verdiğini aktaran Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar sonunda, başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum" dedi.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ



"En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların yılın ilk altı ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı.



''BUNUN TELAFİSİNİ YAPACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"



Yeni emekli ve memur maaşlarının çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle, yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Yenileriyle tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürülebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



''VARSIN BİRİLERİ, UCUBE BİR MASA ETRAFINDA KÖŞE KAPMACA OYNASIN''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine ve grup toplantıları başta olmak üzere milletin huzuruna çıktıkları her hükümet ve parti programının bir eser ve hizmet şöleni şeklinde geçtiğini dile getirerek, şehirlere yaptığı ziyaretlerdeki toplu açılış törenleri ve diğer programlarla da bu şöleni illere de taşıdıklarını vurguladı.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Çünkü bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milletimizin gönlündeki yerimizi sürekli güçlendirerek korumakta kararlıyız. Bunun için hem kendimiz hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele veriyoruz. Varsın birileri, ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından film fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri, bizim emeğimizi, alın terimizi, gayretimizi iki çift lafla, iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. Varsın birileri, kendi saplantılarını, ülkenin ve dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşamaya, kendi halkına ve devletine karşı kin kusmaya devam etsin."



''NE İCRAAT NE VİZYON KONUSUNDA BİZİMLE YARIŞACAK KİMSE GÖRMEDİK''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerine, eser ve hizmet siyasetine bakacaklarını söyleyerek, "Biz ülkemizi kalkındırmak, milletimizi müreffeh hale getirmek için yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz" görüşünü paylaştı.



"Biz, ülkemizde hak ve özgürlük talebi karşılanmamış hiçbir kesim bırakmama azmiyle demokrasimizi güçlendireceğiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz, mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın farkı, diğerlerinden budur. Milletimiz yarın seçim sandığının başına gittiğinde yalanlara, iftiralara, hezeyanlara, kişisel hırsların tezahürü olan kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey, kendisi ve evlatları için kimin ne yaptığıdır, kimin hangi ümidi verdiğidir. Hamdolsun bizim eser ve hizmet müktesebatımız da doludur. Önümüzdeki yüzyılı kucaklayan vizyonumuz da muhkemdir. Ne icraat ne vizyon konusunda bizimle yarışacak kimse görmedik, duymadık, tanımıyoruz."



Ömer Hayyam'ın "Bir sır var daha, çözdüklerimizden başka; Bir ışık var daha, bu ışıklardan başka; Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye; Bir şey daha var, bütün yaptıklarından başka" dizelerini aktaran Erdoğan, "Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesindeki eser ve hizmetleri arayacağız. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı sadece bir besmele, bir girizgah kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Bu seçime yönelik bütün gayretlerini ortaya koyacaklarını belirten Erdoğan, bunun bitiş değil başlangıç olduğunu ve bu şekilde kazanacaklarını kaydetti.



BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ



Erdoğan, 2023'ün ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, başörtüsüne anayasal güvence getiren kanun teklifini değerlendirdi.



CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan "başörtüsüne hukuki güvence getirilmesi" konusunu, anayasa teklifiyle aile kurumunu güçlendirecek ilave bir adımla kökünden çözme iradelerinin takipçisi olduklarını söyleyen Erdoğan, "Şayet bu teklif, Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif, 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla Meclis'ten çıkarsa zaten anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo oluşması halinde ise milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. Bu hususta gelişmeleri yakından takip edip üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.



AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de "Yapılamaz, edilemez, başarılamaz, hayata geçirilemez" denilen ne varsa hepsini de vatandaşların hizmetine sunmuş olmanın memnuniyeti içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bizde yapay gündem, şov, göz boyama olmaz. Bizde yalnızca yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır. Bizim yaptıklarımızdan haberi olmadığı gibi atma hazırlığında olduğumuz adımları sahiplenmeye kalkanlar ise yalnızca kendilerini kandırırlar" ifadesini kullandı.



"YUNAN, 'BUNLAR ATİNA'YI VURACAK' DEMEYE BAŞLADI"



Erdoğan, "Muhalefetin 'Yapılamaz' dedikleri ve yapılanlar" başlıklı videoyu izletti. Videoda yer alanların ilginç şeyler anlattığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"CHP'nin geçmişiyle bir farkı var mı? Dün neyse bugün de o. İşte Bayraktar, Baykar, bütün eserleriyle... Gelirken arabada onu konuşuyorduk; Baykar, bize bir şeyi öğretti. Artık biz yaparız, yaparız, yaparız. Biz İHA'yı, SİHA'yı, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı? Şimdi savaş uçağını yapıyor muyuz? Bu millet yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor, 'Uyuyorsunuz, bak, adam İzmir'den Tayfun'u gönderiyor' diyorlar. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara 'Yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım' dedim. Tabii bu haber geçince bu sefer Yunan, 'Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı. Siz sakin olun, uslu durun, bizim Atina'yla matinayla işimiz yok, bize dokunmayana biz dokunmayız. Karabağ'a gittik, niye gittik? Karabağ'da kardeşlerimiz var, onların imdadına yetiştik. Aynı şekilde Libya'ya gittik. Kardeşlerimiz var, onun için gittik. Kardeşlerimizin, mazlumların, mağdurların olduğu her yerde Türkiye var, Türk var."



AK Parti'nin, vizyonunu ortaya koyduğunu, programını ve projelerini hazırladığını, en doğru vakitte bunları hayata geçirdiğini, daha sonra büyük hedeflere yöneldiğini dile getiren Erdoğan, "Biz işte buyuz. Çalışanlarımızdan emeklilikte yaşa takılanların meselesini hal yoluna koyduğumuz gibi ömrü boyunca girdiği hiçbir seçimi kazanamayarak siyasette kifayetsizliğe takılanların meselesini de inşallah seçim sandığında çözüme kavuşturacağız" dedi.



SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Erdoğan, bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs'ın ifade edildiğini belirterek, "Seçim tarihi öne çekilecek mi? Tarih ne zaman açıklanır, kamuoyunda konuşulan tarihler gündeminizde mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Sular durulmadan olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz.''