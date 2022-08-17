Cirosunu yüzde 79 artışla 5,5 milyar TL’ye ulaştırdı

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2022 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Yaptığı yatırımlar ve yeni açtığı mağazalarla büyümesini sürdüren Bizim Toptan’ın 2022 yılının ilk altı ayında cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artarak 5,5 milyar TL oldu. Bizim Toptan’ın net karı ise 2022’nin ilk altı ayında 63 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket toplam mağaza sayısını Haziran sonu itibarıyla 175’e ulaştırdı.

Dijitalleşmeye ağırlık veren Bizim Toptan’da yapay zeka destekli modellemeyle müşterilere kişiselleştirilmiş ürün ve kampanya teklifleri sunularak müşteri memnuniyetine ve iş verimliliğine katkı sağlandı. Dijitalleşme adımları ilk yarıyıldaki finansal sonuçlar üzerinde de olumlu etkisini gösterdi ve özellikle Bizim Toptan’ın otel, restoran, kafe, akaryakıt istasyonu gibi kurumsal müşterilere hizmet verdiği Ev Dışı Tüketim (EDT) alanında önemli büyüme yaşandı. Bizim Toptan’ın ürün tedariki sağladığı Seç Market de finansal sonuçlara olumlu katkı sunmaya devam etti. Yerel market esnafına rekabette güç veren iş ortaklığı modelini sunan Seç Market’in Türkiye genelindeki mağaza sayısı 2 bini aştı.

Hüseyin Balcı: “Güçlü performansımızı sürdürerek yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

Yılın ilk yarısını değerlendiren Bizim Toptan Genel Müdürü Hüseyin Balcı şunları söyledi: “Yılın ilk altı ayında güçlü performansımızı devam ettirdik. Yeni mağaza açılışlarımız ve dijital altyapı yatırımlarımızla 2022 yılının ilk yarısında satış gelirlerimizi, karlılığımızı ve müşteri sayımızı artırdık. Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz dijital altyapı çalışmalarımız ve yapay zeka destekli uygulamalarımız büyümemize olumlu katkı sağladı. Hem dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımızı hem de yeni mağaza açılışlarımızı hız kesmeden devam ettirerek başarılı performansımızı sürdüreceğiz.”

Bizim Toptan Satış Mağazaları hakkında:

2001 yılında kurulan Bizim Toptan Satış Mağazaları, Ağustos 2022 itibariyla 71 ilde 176 mağazasıyla Cash & Carry (Organize Toptan Ticaret) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır. Bizim Toptan, müşterilerine tüketici nezdinde bilinirliği yüksek çok-uluslu ve uluslararası markaların yanı sıra kendi özel markalarının da dahil olduğu yaklaşık 8 bin ürünün satışını gerçekleştirmektedir. Dijital yatırımlarıyla altyapısını sürekli geliştiren ve müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmetler sunan Bizim Toptan, PROSAF operasyonuyla da ev dışı tüketim müşterilerine "yerinde teslim" hizmeti sunmaktadır. Halka açık bir şirket olan Bizim Toptan'ın hisseleri Borsa İstanbul’da BIZIM koduyla işlem görmektedir.