Cem Uzan dolarla ilgili rakam verdi!

'O kadar para yok edildi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin doğalgaz alacak parası kalmadı. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi -56 milyar dolar' diyen Firari olarak Fransa'da yaşayan, Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, "Eğer alıcı çıkarsa Varlık Fonu'ndaki şirketleri satma mecburiyeti var. Ve tabiki yarı fiyatına gidecek bu şirketler. Çünkü doğalgaz alacak para kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni getirdikleri durum budur" diyerek 2022'nin yıl sonu için hayli iddialı bir dolar tahmininde bulundu ve "25-30 TL arasında kaparsa iyidir" dedi.

İşte Cem Uzan'ın kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımlar;

"Dolar 2022 yılını 25-30 TL arasında kaparsa iyidir.

Bazı konuları, problemleri konuşmaktan sıkılabiliriz. Ama problem ortada olduğu sürece etkileri hayata yansımaya devam eder. Türkiye'nin en önemli problemi de 128 Milyar Doların yok edilmesidir. Tahribatı bugün hala sürüyor ve yıllar boyunca sürmeye devam edecek.

Sonuç olarak 128 milyar dolar yok edildi. Dolar 5 lira olacak 7 lira olacak gibi açıklamaların arkasını desteklemek için yok edildi. Milyar Doların ne olduğunu, önemini kavrayamayan insanlar tarafından yok edildi. 80 milyon bunun bedelini ekonomik sıkıntılar olarak ödüyor.

Bunu ben söylemiyorum bunu. @Merkez_Bankasi'nın net döviz rezervi -56 milyar dolar.

İran yıllardır Amerikan ambargosu ile mücadele eden bir devlet. Tek geliri doğalgaz ve petrol. Bunu satmak için her türlü çabayı gösterir, her şeyi yapar! Teknik arıza gibi palavraları geçiniz. Parayı verdiniz mi? Aldığınız doğalgazın parasını ödediniz mi? Hayır. O kadar para yok edildi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin doğalgaz alacak parası kalmadı.

Eğer alıcı çıkarsa Varlık Fonu'ndaki şirketleri satma mecburiyeti var. Ve tabiki yarı fiyatına gidecek bu şirketler. Çünkü doğalgaz alacak para kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni getirdikleri durum budur."