BTP liderinden ‘asgari ücretten vergi alınmasın’ önerisi…

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş asgari ücret üzerinden verginin kaldırılması gerektiğini söyledi. Haberler.com sitesinin Youtube kanalına konuk olup soruları cevaplandıran Hüseyin Baş, vergi politikası üzerine açıklamalarda bulundu.

“Türkiye'de hiçbir siyasi yapılanmanın Türkiye'nin yarınındaki ekonomiye dair makul, mantıklı ve geçerli bir çözüm üretebildiğini düşünmediğini belirten Hüseyin Baş, “Türkiye'de vergi politikasında ciddi adımlar atmamız lazım. Vergi insanımızın sırtında büyük bir yük. İki örnekle, bir işveren cephesinden, bir de işçi cephesinden buna bakalım. Birincisi işveren maaş ödüyor. Örnek veriyorum, asgari ücret veriyor. 5 bin 500 lira asgari ücret, bugünün rakamıyla 2 bin - 2.5 bin liraya yakın da bunun stopajını SGK'sını, vergisini ödüyor ve 7-8 bin lira işçi maliyeti çıkıyor. İşveren bunu ödüyor, asgari ücretli de hiçbir tercihi olmadan 8 bin lira brüt maaşı varken eline 5 bin 500 lira geçiyor. Devlet asgari ücretliden, asgari ücretlinin çalıştığı kadar para kazanıyor. Niye bu vergiyi alıyoruz? Bu ekonomide bir yük ve insanımız bu şartlarda geçinemiyor. Yarın asgari ücreti artıracaksınız, artırdığınızda ekonomiyi daha da darbeye maruz bırakacaksınız, bir darbe daha vuracaksınız. Böyle bir sistem yürüyor” dedi.

“İlk hedeflerimizden biri Türkiye'de vergileri düşürmek”

Asgari ücretten alınan verginin kaldırılması gerektiğini ifade eden BTP lideri, “Biz, bu vergilerden arınalım diyoruz. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bu kadar vergi yok. Yani bu vergi olmasa bizim Türkiye'de şu anda en düşük asgari ücretimiz zaten 8 bin lira oluyor. Hiç artışa gitmenize gerek yok. Bir vergiyle bunu yapabiliyorsunuz. İşveren cephesinden baktığımızda, işveren 100 liralık bir katma değer ürettiğinde bunun neredeyse Türkiye'de ortalama 40- 45 lirasını vergiye ödüyor. KDV ödüyor, gelir vergisi ödüyor, stopaj ödüyor, ödüyor da ödüyor... Sürekli vergilerle boğulan hem işveren hem işçi sınıfı var ve toplumun tamamı bununla muhatap oluyor. Şimdi vergileri bir kere çağdaş bir seviyeye getirmemiz lazım. Bizim ilk hedeflerimizden biri Türkiye'de vergileri düşürmek. Şu anda toplamda yüzde 40'lara, 45'lere varan vergiyi yüzde 20'lere düşürmemiz lazım. Devletin buradan yüzde 40 değil yüzde 20 kadar alması lazım. İktidar olabilirsek bunu 2 yıl içinde maksimum yüzde 10'lara kadar düşürmek istiyoruz. Çünkü çağdaş dünyada bu böyle. Vergiyle dönen bir devlet olmaz. Vergi bizim için temel politikaları oluşturmak adına bütçede bir gelir olabilir ama bütün yükü alıp vatandaşın sırtına yüklemek gibi bir durum olmaması lazım” dedi.