Bosch, iklim nötr teknolojiye milyarlarca Avro yatırım yapacak

2021'de başarılı bir iş yılı – Belirsizlikler ve maliyet artışları mevcut yılın görünümünü bulanıklaştırıyor

2021 satış: 78,7 milyar Avro / FVÖK: 3,2 milyar Avro.

Hidrojen elektrolizi için 14 milyar Avro’luk pazara giriş – Bosch, 2030 yılına kadar bu yeni iş alanına yaklaşık 500 milyon Avro yatırım yapacak.

Elektromobilite siparişleri ilk kez 10 milyar Avro’yu aştı.

Stefan Hartung: “Elektrifikasyon, iklim nötrlüğe giden en hızlı yoldur.”

Dr. Markus Forschner: “Bosch Grubu, 2021'in zorluklarının üstesinden başarıyla geldi, ancak sonuç üzerindeki baskı yoğunlaşıyor.”

Filiz Albrecht: “Değişim zamanlarında, sosyal sorumluluk, bizimle mümkün olduğunca çok sayıda çalışanı yeni iş alanlarına almak anlamına gelir.”

Dr. Christian Fischer: “Bosch, 2025 yılına kadar ısı pompası işine 300 milyon Avro yatırım yapacak.”

Rolf Najork: “Ağa bağlı enerji yönetimi, fabrikalarda enerji verimliliğinin kapılarını açıyor.”

Dr. Markus Heyn: “Bosch, yollardaki elektrikli güç aktarma sistemlerinde bir numaralı tedarikçidir.”

Stuttgart ve Renningen, Almanya – 2021 mali yılında Bosch, zorlu bir ortama rağmen satışlarda ve sonuçlarda önemli bir büyüme elde etti. Teknoloji ve servis tedarikçisi tarafından elde edilen satış geliri yüzde 10,1 artarak 78,7 milyar Avro'ya, faaliyet sonucu (operasyonlardan elde edilen FVÖK) yarıdan fazla artarak 3,2 milyar Avro'ya ulaştı. Önceki yıl yüzde 2,8 olan faaliyetlerden elde edilen FVÖK marjı yüzde 4’e yükseldi. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, şirketin yıllık rakamları ile ilgili yaptığı sunumunda, “2021 mali yılının başarılı sonucu, mevcut yılın zorlu ortamıyla mücadele ederken güvenimizi güçlendiriyor.” dedi.

Önemli belirsizliklerden biri, Ukrayna'daki savaş ve tüm sonuçlarıdır. Şirket, çalışanlarına karşı sorumluluğunu çok ciddiye alıyor. Aynı zamanda, özellikle mültecilerin acılarını dindirmek için ilk günden bu yana kapsamlı insani yardım sağlıyor. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, “İnsanların hayatta kalmak için savaştığı yerlerde, aklımız onlarda kalıyor ve korkularını paylaşıyoruz.” dedi. Savaşın siyasi çatışmayı çözemeyeceğini de sözlerine ekledi. Hartung’a göre mevcut durum, politika yapıcılar ve toplum üzerindeki fosil yakıtlara daha az bağımlı hale gelme ve yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesini şiddetle takip etme baskısını vurgulamaktadır. Bu nedenle Bosch Grubu’nun, zorlu ekonomik ortama rağmen küresel ısınmayı azaltmak için sistematik olarak çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Ayrıca Hartung, Bosch'un elektrifikasyon ve hidrojen gibi iklim nötr teknolojilere üç yıl içinde 3 milyar Avro yatırım yapacağını duyurdu.

Hartung, savaşın kısa vadede karbon emisyonlarını azaltmadaki ilerlemeyi yavaşlatacağına inanıyor. Ancak uzun vadede Avrupa'daki teknolojik dönüşümü hızlandıracak. Hartung, “Politika yapıcılar, ister mevcut binaları daha enerji verimli hale getirmek için teşvikler sağlamada, isterse büyük ölçüde genişleyen yenilenebilir enerji üretiminde olsun, bunu daha fazla kararlılıkla hareket etmek için ipucu olarak alabilirler.” dedi. Yeşil elektriğe dayanması koşuluyla, elektrifikasyonun iklim nötrlüğe giden en hızlı yol olduğuna inanıyor. Bu nedenle Bosch, sürdürülebilir mobiliteyi ileriye taşıyor: 2021'de şirketin elektromobilite ile ilgili siparişleri ilk kez 10 milyar Avro’yu aştı. Ancak Hartung, hidrojenin de gerekli olduğunu vurguladı. Hartung, “Sanayi politikası, ekonominin tüm sektörlerini hidrojene hazır hale getirmeye odaklanmalı. Elektrik tabanlı çözümler önceliğe sahip, ancak hidrojen tabanlı çözümlerin de daha fazla ivme kazanması gerekiyor. Mavi gezegenimizde sürdürülebilir bir şekilde yaşamak istiyorsak her ikisine de ihtiyacımız olacak.” dedi. Aynı zamanda Bosch Yönetim Kurulu Başkanı, önümüzdeki üç yıl içinde şirketin işini dijital olarak dönüştürmek için 10 milyar Avro daha yatırım yapacağını duyurdu. Hartung, “Sürdürülebilirlikte dijitalleşmenin de özel bir rolü var ve çözümlerimiz bu önermeden yola çıkıyor.” dedi. Bosch portföyündeki bu tür çözümlerin örnekleri arasında akıllı ev enerji yöneticisi ve ağa bağlı üretim enerji platformu sayılabilir.

2022 yılı genel görünümü: Zorlu bir ortamda yüksek düzeyde belirsizlik

Bosch Grubu, ilk çeyrekte satışlarını yüzde 5,2 artırdı. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Genel Müdürü Dr. Markus Forschner, “2022'ye sağlam bir başlangıç yaptık. Şu anda, faaliyet raporumuzda yer alan yüzde 6'lık satış büyüme tahminini aşmayı bekliyoruz. Ancak, karşılaştığımız önemli belirsizlikler, bir bütün olarak mevcut yıl için daha doğru bir tahminde bulunmanın hala zor olduğu anlamına geliyor.” dedi. Forschner'a göre şirket, geçen yılki FVÖK marjını yakalama hedefine tam olarak ulaşamayacak. Satışlarda beklenen bir artışa rağmen, bu yüzde 3 ila 4 aralığında olacak. “Enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerindeki hızlı artışlar nedeniyle mali sonucumuz üzerindeki yük önemli ölçüde artıyor.” Özellikle Mobilite Çözümleri iş sektöründe, maliyet baskısı şu anda çok yüksek. Bazı hammaddelerin fiyatları 2020'den bu yana yaklaşık üç katına çıktı. Forschner, “Devam eden yüksek fiyatlara ve çok değişken piyasalara hazırlanmamız gerekiyor. Sadece otomobil üreticileri değil, tedarikçiler de fiyat artışlarını yansıtmak zorunda.” dedi.

Mevcut durum ışığında Bosch, küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini şimdiden önemli ölçüde revize etti. Şirket, bu yıl yüzde 3½'nin biraz altında büyümesini bekliyor. Yılın başında bu beklenti yüzde 4 civarında bir büyümeydi. Yaklaşık 88 milyon araçlık otomotiv üretimi için önceki tahmini ve beklenen yıllık yüzde 9'luk artış da muhtemelen karşılanmayacak. Forschner bunun nedenlerinin, Çin'deki koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerinin yeniden canlanması ve devam eden çip kıtlığı olduğunu düşünüyor. Ancak genel olarak şundan emin: “Yine de şirket olarak Bosch bu zorlu aşamanın üstesinden gelecek. Burada önemli olan, öncü ürünlere ve net bir uzun vadeli stratejik odağa sahip olmak ve biz ikisine de sahibiz.”

Hidrojen elektrolizi: 14 milyar Avro’luk pazara giriş

Etkili iklim eylemi adına Bosch, hidrojen elektrolizine yönelik bileşen işine giriyor. Şirket, yarısı 2025 için planlanan pazara çıkış tarihine kadar olmak üzere bu alana, yaklaşık 500 milyon Avro’luk yatırım yapmayı planlıyor. Hartung, “Hidrojen teknolojilerini geliştirmek için geniş bir temelimiz var ve Avrupa'da hidrojen üretimini ilerletmek istiyoruz. Elektrolizör bileşenlerine yönelik küresel pazarın 2030 yılına kadar yaklaşık 14 milyar Avro’ya ulaşmasını bekliyoruz.” dedi. Bosch, akıllı bir modül oluşturmak için güç elektroniği, sensörler ve kontrol ünitesi ile birleşen, hidrojen elektroliz sisteminin temeli olan yığını tedarik edecek. H2 nesline yönelik yığınların 2025 gibi erken bir tarihte üretime girmesi bekleniyor.

Sürdürülebilirlik: Yeni enerji kaynaklarına geçişte sosyal sorumluluk

Bosch, Avrupa Birliği'nin Yeşil Anlaşması’nı destekliyor ve kendisini sürdürülebilirlik konusunda özel bir sorumluluk taşıyor olarak görüyor: Bosch, dünya genelindeki 400 şirket lokasyonuyla 2020'den beri karbon nötr. Karbon nötrlüğünün kalitesine gelince, şirket beklenenden daha iyi ilerleme kaydediyor. Bosch, 2020’lerin sonunda elde etmeyi hedeflediği enerji tasarrufunun üçte birini şimdiden gerçekleştirdi. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstriyel İlişkiler Direktörü Filiz Albrecht, ““Sürdürülebilirlik artık ikincil bir konu değil. Bu, her şirketin ana işinin bir parçası olmalıdır.” dedi. Bosch’un kurumsal sosyal sorumluluğu ekonomik, sosyal ve ekolojik kaygılar üçlüsünü kapsıyor. “Bu üç konuyu dengede tutmak kolay değil. Değişim zamanlarında, sosyal sorumluluk, bizimle mümkün olduğunca çok sayıda çalışanı yeni iş alanlarına almak anlamına gelir.” Albrecht'in belirttiği gibi Bosch, öncelikle daha önce içten yanmalı sistemleri üreten lokasyonlarda iklime zarar vermeyen teknolojiler geliştiriyor. Yeniden beceri kazandırma programları ve şirket içi işe yerleştirme platformu, güç aktarma sistemi operasyonlarında çalışan tam 1.400 çalışanın yazılım ve elektromobilite gibi alanlarda yeni işler üstlendiği anlamına geliyor. Albrecht, “Yıl sonuna kadar, neredeyse tamamı şirket içinde istihdam edilen yaklaşık 2.300 çalışan mobil ve sabit yakıt hücreleri üzerinde çalışacak.” dedi ve ekledi: “Bu, Bosch tarafından gerçekleştirilen bir dönüşümdür.” Ayrıca şirketin bu yıl dünya genelinde 10.000 yeni yazılım mühendisi almayı planladığını da bildirdi.

Termoteknoloji: Isı pompası işine 300 milyon Avro

Dr. Christian Fischer, “Karbon emisyonlarının üçte birinden fazlasının binalardan kaynaklanıyor. Bu nedenle iklim eyleminin insanların evlerinde de gerçekleşmesi gerekiyor.” dedi. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Fischer, tüketim ürünleri ve enerji ve bina teknolojisinden de sorumlu. “Alternatif ısıtmaya geçişin ideal olarak yeşil elektrikle çalışan ısı pompasıyla başlar.” Dünya genelinde yeni binalara yönelik yasal gereklilikler bunu giderek daha fazla yansıtıyor: Yalnızca Almanya'da, örneğin, 2024 yılına kadar yeni ısıtma sistemlerinin yüzde 65'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından beslenmesi gerekecek. Fischer, “Bosch, önümüzdeki yıllarda ısı pompası işine 300 milyon Avro daha yatırım yapacak.” dedi ve ekledi: “Pazar, bugün ile 2025 arasında yıllık yüzde 15 ila 20 oranında büyüyecek. “Pazardan iki kat daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz.” Bosch, mevcut binalarda da üzerine düşeni yapmak istiyor: hidrojene hazır gaz yakıtlı kazanlarıyla şirket, doğal gazlı ısıtma sistemlerinden hidrojenli ısıtma sistemlerine geçişi kolaylaştırıyor. Ayrıca, bina sistemlerini birbirine bağlayarak ve entegre ederek Bosch, aynı anda hizmetlerden sürekli gelirden daha fazla pay elde etme hedefine daha da yaklaşıyor. Fischer, “Bina sistemleri işinde, hizmetler zaten tüm satışların neredeyse yarısını oluşturuyor. Teknolojiyle iklim eylemini şekillendirmeye yardımcı olmak ve hizmet işimizi genişletmek olan stratejik hedeflerimiz birbirini tamamlıyor.” dedi.

Sanayi Teknolojiler: Dijitalleşme yoluyla enerji verimliliği

Endüstriyel üretimde Bosch, fabrikalarında enerji ve maliyet verimliliğini iyileştirme çabalarını hızlandırıyor. Robert Bosch GmbH'nin Endüstriyel Teknoloji iş sektörünü denetlemekten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rolf Najork, “Endüstriyel üretimin dijitalleştirilmesi iklim eylemine katkıda bulunuyor. “Sadece ağa bağlı enerji yönetimi sayesinde, üretim operasyonlarımızın yıllık enerji tüketimini ortalama yüzde 5 azaltıyoruz.” Endüstri 4.0 portöfyündeki Enerji Platformu, halihazırda 80 müşteri projesinde ve 120 Bosch lokasyonunda kullanılıyor. Najork, aynı zamanda Bosch Grubu'nun endüstriyel teknolojisinde elektrifikasyonu benimsediğini de sözlerine ekledi. Şirket, mobil makinelerin yüzde 30'unun 2030 yılına kadar elektriklendirilmesini bekliyor. Bu, yüksek voltajlı sistemler için 1,5 milyar Avro değerinde ek bir pazar hacmi anlamına geliyor. Bosch ayrıca endüstriyel teknolojisiyle elektrikli sürüşü ilerletmek istiyor. Najork, “VW ile bir proje biriminde, Avrupa'daki batarya hücresi fabrikalarını donatacak bir şirket kurmak için çalışıyoruz. Ortak hedefimiz, batarya teknolojisinin yüksek hacimli üretiminde maliyet lideri olmaktır.” dedi. Uzmanlar, batarya hücreli üretim teknolojisinin 2030 yılına kadar dünya genelinde 50 milyar Avro'luk kümülatif pazar hacmine ulaşmasını bekliyor.

Alternatif mobiliteye geçiş: Batarya ve yakıt hücreli güç aktarım sistemleri ile elektrifikasyon

Bosch, AB’nin Yeşil Anlaşması’nın karayolu trafiğinin elektrifikasyonuna kesin bir destek sağlamasını bekliyor. Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Üyesi ve Mobilite Çözümleri iş sektörünün başkanı Dr. Markus Heyn, “Bütün otomobil üreticileri, büyüyen elektrikli araç pazarından mümkün olan en büyük payı elde etmeye hevesli. Bosch, kendisini yollardaki elektrikli güç aktarım sistemlerinde bir numaralı tedarikçi olarak görüyor.” dedi. Heyn, ana teknik görevin, batarya da dahil olmak üzere güç aktarım sistemini doğru sıcaklıkta tutmak ve yolcu bölmesinde gerekli iklim konforunu sağlamak olduğunu söyledi. Heyn, akıllı termal yönetimin tek başına elektrikli sürüş menzilini yüzde 25 artırabileceğine dikkat çekti. Bu amaçla Bosch, önceden entegre edilen bir çözüm geliştirdi: esnek termal birim veya FTU. FTU ile Bosch, 2020’lerin sonunda 3.5 milyar Avro’luk bir hacme ulaşacak bir pazara giriyor. Yakıt hücrelerine dayalı elektrikli mobilite için Bosch, bu yıl kamyonlar için yakıt hücreli güç aktarım sistemlerinin üretimine başlayacak. Heyn, “Bamberg tesisinde, en geç 2020’lerin ortasında gigawatt çıkışlı yığınlar üretmeyi hedefliyoruz. 2030'a kadar, yakıt hücreli bir kamyonu kullanmak dizelden daha pahalı olmayacak. Hedefimiz bu.” dedi. Bosch, mobil yakıt hücreleri için sermaye harcamasını bir kez daha artırarak 2021 ile 2024 arasında neredeyse 1 milyar Avro’ya çıkardı.

2021 iş yılı: Maliyet baskısına rağmen zorlukların üstesinden geliniyor

Forschner, “Genel olarak Bosch Grubu, 2021'deki zorlukları iyi bir şekilde aştı. Satışlarımızı yüzde 10,1, operasyonlardan elde ettiğimiz FVÖK'ümüzü de yüzde 50'den fazla artırdık.” dedi. Bosch tüm bunları, devam eden koronavirüs pandemisine, yarı iletkenlerde devam eden arz darboğazlarına ve zaten önemli ölçüde yüksek olan hammadde fiyatlarına rağmen başardı. Forschner, “İyi satış rakamlarımıza ek olarak, kapsamlı maliyet düşürücü önlemlerimiz de meyvelerini verdi. Geleceğe yönelimimiz, sağlam mali sonucumuza da yansıyor.” dedi. Bosch Grubu'nun araştırma ve geliştirme maliyeti 6,1 milyar (2020: 5,9 milyar Avro) Avro’ya ulaştı. Araştırma ve geliştirme maliyeti, elektromobilite ve sürücü destek sistemlerinin yanı sıra endüstri ve ısıtma teknolojisinde elektrifikasyona odaklandı.

2021 iş yılı: İş sektörlerine göre gelişmeler

Tüm iş sektörleri, bu olumlu gelişmeye katkıda bulundu. En yüksek satışı gerçekleştiren Mobilite Çözümleri iş sektörü, satışlarda yüzde 7,6 artış kaydederek 45,3 milyar Avro'ya ulaştı. Kur etkilerinin ayarlanmasının ardından, büyüme yüzde 7,9 oldu. Geçen yılki zararın ardından iş sektörü, faaliyetlerinden yüzde 0,7'lik bir FVÖK marjı ile biraz daha olumlu bir sonuç elde etti. Forschner ekledi, “Mobilite Çözümleri, özellikle çip sıkıntısına maruz kalıyor ve mobilitede köklü değişikliklere hazırlanmak zorunda. Aynı zamanda sektör, elektromobilite ve otonom sürüşe önemli ön yatırımlar yapıyor ve şimdiden hammadde ve lojistik için önemli ölçüde daha yüksek maliyetler üstlenmek zorunda kaldı.” Forschner, Endüstriyel Teknoloji iş sektörünün önemli makine mühendisliği pazarlarının toparlanmasından fayda sağladığını ve satışları yüzde 18,9 artırarak 6,1 milyar Avro’ya çıkarabildiğini söyledi. Kur etkilerinin ayarlanmasının ardından, büyüme yüzde 19,4 oldu. FVÖK marjı yüzde 8,4 oldu. Geçen yılki güçlü performansın ardından, Dayanıklı Tüketim Malları iş sektörü satışlarını yeniden yüzde 12,7 artırarak (kur etkisi ayarlandıktan sonra yüzde 14,4) 21 milyar Avro’ya çıkardı. Sektör, operasyonlardan yine çift haneli (yüzde 10,2) FVÖK marjı elde etti. Enerji ve Bina Teknolojisi iş sektörü, satışlarını yüzde 7,8 veya kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 8,8 oldu artırdı. 5,9 milyar Avro'luk toplam satışla iş sektörünün FVÖK marjı yüzde 5,1'e ulaştı. Forschner, “İklim dostu ısıtma teknolojimiz bu başarılı rakamlara büyük katkı sağladı.” dedi.

2021 iş yılı: Bölgeye göre gelişmeler[1]

Bosch Grubu, tüm bölgelerde satış gelirlerinde artış kaydetti. Avrupa’da satışlar bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artışla 41,3 milyar Avro olarak gerçekleşti. Kur etkilerine göre ayarlandığında, bu artış yüzde 10 oldu. Kuzey Amerika’da satış gelirleri, yüzde 6,5'lik (kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 9,3) artışla 11,4 milyar Avro'ya yükseldi. Güney Amerika’da satışlar yüzde 32 veya kur oranı etkilerinin düzenlenmesinin ardından yüzde 45,1 artışla 1,4 milyar Avro'ya çıktı. Asya Pasifik'te, diğer bölgeler de dahil olmak üzere, satışlar 24,5 milyar Avro’ya ulaştı. Önceki seneye göre artık yüzde 13,1 ya da kur etkilerinin ayarlanmasının ardından yüzde 11,7 oldu.

2021’deki çalışan sayısı: Tüm bölgelerde artış

31 Aralık 2021 itibarıyla Bosch Grubu dünya çapında 402.614 kişiyi istihdam etti. Bu rakam, bir önceki yıla göre 7.580 kişi daha fazla. Bu artış, Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere üç bölgede de görüldü: Almanya'daki çalışan sayısı 131.652'de sabit kaldı. Araştırma ve geliştirmede çalışan sayısı 2.949 kişi artarak 76.121 çalışana ulaştı.