Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'undan hekimlere, mühendilere ücret iyileştirme talebi

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik taleplerini içeren ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik taleplerinin acilen karşılanmasının isteyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık " Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışan yurttaşlarımız hâkim-savcı, doktor, polis gibi kamu çalışanlarına yapılan ekonomik iyileştirme ve özlük haklarından kendilerine düşen payı alamamıştır" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"AKP iktidarının övündüğü projeleri hayata geçirmelerine rağmen, hak ettikleri şartlarda çalışamayan kamu mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarının hâkim-savcı, doktor ve polislerle altı yıl önce aynı maaşlı almaktaydı. Ancak, bugün diğer meslek gruplarında çalışanların maaşlarıyla aradaki makas açılmıştır.

Kamu projelerinde yurdumuzun gelişmesi ve refahı için yapılan projelerde imzaları bulunan meslek grupları diğer meslek grupları gibi teknik iyileştirme adı altında hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşturulmalıdır.

Milyarlarca liralık projelerle uğraşan kamu mühendisleri, mimar ve şehir plancıları ortalama olarak 13.500 lira ile emeklerinin karşılığını alamadan fedakâr bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bahsi geçen meslek gruplarına ayrıca aldıkları risk ve sorumluluğa istinaden risk ve sorumluluk tazminatı sağlanarak, kamu mühendisleri platformunun talep ettikleri meslek kanunu adı altında çalışmaların acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu meslek gruplarında çalışan yurttaşlarımızın ek ödeme, ek gösterge ve ücret iyileştirilmesi talepleri acilen karşılanmalıdır."