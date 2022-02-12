Bir Şehrin Marka Hikayesi; HATAY

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında gerçekleştirilen 25. EMITT Turizm Fuarı, son gün etkinliğinde marka şehir HATAY’ı ağırladı.

EMITT Fuarı, çok değerli devlet organları, sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile konaklama tesislerinin yanı sıra havayolları, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe hizmet veren farklı profesyonellerin buluşma noktası oldu.

Daha önceki fuarlarda olduğu gibi bu yıl da yeni ihracat kanalları oluşturmak amacıyla düzenlenen VIP Alım Heyeti programı 2022’de de büyük ilgi gördü. Program kapsamında; Amerika’dan Avustralya’ya kadar 5 kıtadan, toplamda 55 ülkeden gelen 200’ün üstünde yabancı alıcı fuarda yerini aldı.

Fuarın dördüncü ve son gününde EXPO 2021 Hatay iş birliğiyle gerçekleşen “Bir Şehrin Marka Hikayesi” oturumu Hatay'ın tarih, kültür ve gastronomi turizmi üçgeninde gelişen marka hikayesini İBB İstanbul Turizm Platformu Direktörü Özcan Biçer moderatörlüğünde EMITT ziyaretçileri ile buluşturuldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katılımıyla düzenlenen panelde Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Esat Özata, EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar ve TURSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aycıl konuşmacı olarak yer aldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Nisan ayında düzenleyecekleri, Hatay’ın tanıtımına önemli yarar sağlayacak bir organizasyon olan Expo 2021’i ve Hatay’ın gastro-turizme verdiği önemi vurguladı. Savaş, “Hatay’ın marka değerinin yükselmesi ve daha fazla turist ağırlamak amacıyla 2016’da Expo’ya başvurduk. 2017 yılında Avusturalya ve Çin’in arasından sıyrılıp Medeniyetler Bahçesi adı altında Expo’yu yapmaya hak kazandık.” dedi.

Hatay’da yüzyıllardır birikmiş bir yemek kültürü olduğuna dikkat çeken Savaş, “Hatay’ın 600’ün üzerinde yemek çeşidi var. 2017 yılında dünyanın 26. gastronomi şehri olduk. Bu kültürümüzü tanıtmak için 1 Nisan’da, dünyanın en büyük 3. organizasyonunu olan Expo’yu düzenleyeceğiz. Tüm dünyadan ve Türkiye’den herkesi bu önemli organizasyonumuza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın gastronomi konusunda çok zengin bir şehir olduğunu vurgulayan Beykent Üni. Güzel Sanatlar Fak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. Bşk. Esat Özata “Gastronomi Türkiye’de sadece yemek pişirmek olarak algılanıyor. Hatay’ın çok farklı yönleri var ki biz bunu gastronomiyi ile birleştirmemiz gerekiyor.” dedi.

Hatay’ın gastronomi konusunda marka değerini korumak adına çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatay mutfağını gelecek nesillere aktarmamız için Ar-Ge çalışmaları yapmamız gerekiyor.” dedi. Hatay’da Unesco Hatay Gastronomi Evi olduğunu söyleyen Özata, bunu 81 ilin de yapması gerektiğini vurguladı.

Pandemide ilk etkilenen sektörün turizm olduğundan bahseden TURSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aycıl, “Turizm sektörünün paydaşı olarak geleceğe umutla bakıyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Hatay’ı tanıtmak sadece belediyenin işi değil herkesin destek olması gerekiyor. Tüm ilçe belediyelerinin, valiliğin, otelcilerin ve restoranların iş birliği yapmaları gerekiyor.”

Expo’nun Hatay gelişimi için çok değerli olduğunu vurgulayan Aycıl, “Expo bölgemiz için çok ciddi iş gücü sağlayacak. Expo sayesinde küçük yatırımcılar Hatay’a yatırım yapmaya başladı. Bu durum Expo yatak sayımızı artırdı ve 10 bine yakın yatak sayısına ulaştık.” ifadelerini kullandı.