BES’te devlet katkısı %30’a çıktı

BES’teki yeni düzenleme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman; “Sistemin önümüzdeki dönemde yakalayacağı büyüme ivmesindeki en önemli itici güçlerden biri hiç kuşkusuz ki, yüzde 30’a çıkarılan devlet katkısı olacak. Bu desteği arkamıza alarak, BES’teki sürdürülebilir liderliğimizi bu yıl da devam ettireceğiz” dedi.

Remzi Duman değerlendirmesini şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanımızın 2021 Aralık ayında açıkladığı ekonomik önlemler paketi kapsamında, 2013 yılından bu yana başarıyla uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) dünyanın hiçbir yerinde olmayan ‘doğrudan devlet desteğinin’ yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldığı duyuruldu. Hiçbir finansal enstrümanın yıllık yüzde 30 sabit getiri sağlayacağının garantisi yokken; yeni düzenleme sayesinde BES birikimleri bu güvenceye kavuşmuş oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik olarak sektörümüzü daha da büyütmek için şimdi sıra bizde. Bu paralelde 2022’de de BES’teki liderliğimizi devam ettirerek sektörümüze yön vermeyi sürdüreceğiz.”

“BES fonlarında yaklaşık 55 milyar TL’lik büyüklüğe yaklaştık”

2003 yılında kurulan BES’in 18 yılını başarıyla tamamladığını ve 2021 sonu verilerine göre, OKS ve devlet katkısı dâhil olmak üzere 13,3 milyon katılımcıya ulaştığını aktaran Remzi Duman, 2020 yılına oranla yüzde 44 artışla 244 milyar TL’lik fon büyüklüğüne erişildiğini söyledi. Duman ayrıca; “17 Ocak itibarıyla BES’te 2 milyon 58 bin 549 katılımcı sayısı ve 45 milyar 102 bin TL’lik devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ile sektörümüze liderlik ediyoruz. Aynı şekilde OKS tarafında da 2 milyon 362 bin 337 katılımcı sayısı, 9 milyar 128 milyon TL’nin üzerinde devlet katkısı dahil fon büyüklüğü ile birinciliğimizi sürdürüyoruz. 2022 yılında da yüzde 30’luk devlet katkısı, şirketimizin büyümesindeki en önemli itici güçlerinden biri olarak” dedi.

“BES’te sürdürülebilir liderliğimizi 2022’de de pekiştireceğiz”

BES’teki yeni düzenlemelerle birlikte özellikle devlet katkısına getirilen iyileştirmelerin sektörde bu yönde talepleri olan vatandaşları rahatlatarak, sistemden ayrılmaların önüne geçeceğini düşündüklerini söyleyen Duran, devlet katkısının artmış olması, BES’ten ayrılıp farklı yatırım enstrümanlarına geçmek isteyen katılımcıların bu kararlarından vazgeçerek sistemde daha uzun süre kalacaklarına inandıklarını belirtti. “Tüm bu gelişmelerin BES sistemine uzun vadede çok olumlu yansımaları olacak ve sektörün genel anlamda büyümesini teşvik edecektir. Türkiye Hayat ve Emeklilik olarak biz de bu vesileyle BES’teki sürdürülebilir liderliğimizi 2022 yılında da pekiştirmeye devam ederken, sektörümüze yön vermeye devam edeceğiz” diyerek sözlerine son verdi.