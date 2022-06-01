Benzin ve motorine zam durmak bilmiyor... Yeni zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Buna göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Dolar/TL kurundaki oynaklık ve brent petrolün fiyatlarının sürekli değişmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına son yedi ayda yüzde 197 oranında zam geldi. Her geçen gün gelen zamlara bu gece itibarıyla bir yenisi daha eklendi. Buna göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ ZAM

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

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02.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,22 kuruş, Motorin grubunda 1,49 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

NTV'de yer alan habare göre, yapılan açıklamada, "Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir" denildi.



Güncel akaryakıt (benzin motorin) pompa fiyatları;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyor.



İstanbul'da benzin litre fiyatı 25,02 liradan satılıyor.



LPG litre fiyatı ise ortalama 11,47 lira seviyesinde satışa sunuluyor.