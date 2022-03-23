Benzin ve motorine yine zam geldi

Geçtiğimiz günlerde vatanndaşın zihniyle oynamak için geri alınan zamlar yine yapıldı. Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayandı.

Peş peşe gelen zamlar, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansıyor.

Bu geceden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam geldi.

Zamlar pompaya yansıdı.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 20,65 liradan 22,23 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,73 liradan 22,31 liraya yükseldi.

Benzinin litresi ise İstanbul'da 18,11 liradan 19,79 liraya, Ankara'da 18,20 liradan 19,88 liraya, İzmir'de 18,22 liradan 19,9 liraya çıktı.