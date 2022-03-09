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Benzin ve motorine bu gece yine zam gelecek!
Türkiye'de son zamanlarda her şeye zam üstüne zam geliyor. Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmezken bu gece motorin ve benzine son zamanların bir defada yapılan en yüksek zammı bekleniyor.
EKONOMİ 09.03.2022, 14:51 Murat Aydın
Türkiye'de son zamanlarda her şeye zam üstüne zam geliyor. Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmezken bu gece motorin ve benzine son zamanların bir defada yapılan en yüksek zammı bekleniyor.
Yurttaşlar neredeyse her güne yeni bir akaryakıt zammıyla başlıyor. Arka arkaya gelen yüksek zamlar yurttaşı isyan ettirirken bugün akaryakıtta tüm zamanların bir kerede yapılan en yüksek fiyat artışının yaşanacağı öğrenildi.
Her gün fiyatı yükselen motorine bu gece 2 lira 25 kuruş, benzine ise 79 kuruşluk zam yapılacağı bekleniyor
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