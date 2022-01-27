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Benzin ve motorin fiyatlarına yine zam mı geliyor?

Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor. Brent petrol fiyatı güne yükselişle başladı. Uzman isim Türkiye'de akaryakıta dev zam geleceğini açıkladı.

EKONOMİ 27.01.2022, 10:05 Murat Aydın
Benzin ve motorin fiyatlarına yine zam mı geliyor?

Milli Gazete'nin haberine göre, yüksek seviyelere çıkan dolar kuru sonrası akaryakıt fiyatları da bu yükselişten etkileniyor. Akaryakıt fiyatlarında dev zamların ardı arkası kesilmezken benzin fiyatı 14,05 TL’ye yükseldi. Motorin fiyatı 14,27 liraya, LPG fiyatı ise 9,36 lira oldu. 

Akaryakıt fiyatları üzerinde yaşanan bu dev zamlar sürücülerin hesaplarını alt üst etti. Akaryakıt fiyatı üzerinde brent petrol fiyatı da etkili oluyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,80 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, Türkiye’nin petrol ithalatı kasım ayında yıllık bazda yüzde 19,9 arttı.

Brent petrol fiyatı gün içinde en yüksek 88 doları gördü. ABD Fed’in son politika kararı öncesinde yatırımcılar kâra yöneldi. Brent petrol fiyatı dünkü kapanışını 87,18 dolardan yaparken bugünkü açılışını ise 86,88 dolardan başladı.

BRENT PETROL FIRLADI

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatı için uzmanlar yükselişin devam edeceğini öngörüyor. Bu gelişme iç piyasaları da yakından ilgilendiriyor.

Akaryakıt fiyatına zam gelmesinde dolar kuru da etkili oluyor. Dolar kuru şu dakikalarda 13,51 TL’yi gördü. 12 Ocak’ta LPG fiyatı 29 kuruş, Motorin fiyatı 19 Ocak’ta 52 kuruş, benzin fiyatı ise 20 Ocak’ta 46 kuruş zamlanmıştı. Brent petrol fiyatında yaşanan bu yükseliş ve yükseliş beklentisi sonrası akaryakıta dev zam geleceği öngörülüyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen işinin uzmanı "Fiyatlara dev zam geleceğini şimdiden söyleyebilirim. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100 dolara kadar çıkarmayı planladığını duyuyoruz. Bu da zam olarak karşımıza çıkacak. Peş peşe yapılacak zamlardan sonra çoğu araç garaj arabası olur. Hafta sonları trafikte göreceğiz" yorumunu yaptı.

#akaryakıt #zam #motorin #benzin
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