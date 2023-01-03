Beklenen rakam açıklandı; Memur ve emekli maşına yüzde kaç zam...

Milyonlarca çalışan memur ve emekli memura yapılacak yeni yıl zammıyla ilgili Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan enflasyon rakımına göre Memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacak. Sosyal refah payının da hesaplanıp eklenmesiyle birlikte memur ve emeklinineline geçecek net ücretleri belli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zamla ilgili enflasyon farkı belli oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE 15.4 ZAM

Yapılan açıklamaya göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.

MEMUR MAAŞI YÜZDE 16.5 ARTACAK

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylık maaş ücretleri ise yüzde 16,5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı bekleniyor. Refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının son ayının enflasyon verilerini paylaştı.

Kasımda yüzde 84,39 olarak açıklanan yıllık enflasyon (TÜFE) aralık ayında yıllık bazda yüzde 64.27 olarak gerçekleşti.

Bu da gösteriyor kiTürkiye'de enflasyon bir ay içinde yüzde 20 oranında düşmüş.

TÜİK'e göre aralık ayında enflasyon yüzde 1.18 arttı.

TÜİK, kasım ayında yıllık enflasyonu yüzde 84,39 olarak açıklamıştı. Aralık ayında ise bu oran baz etkisi ile yüzde 64,27 oldu.

ENAG’A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 137

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon; aralık ayında yüzde 5,18 arttı.

Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu. Yıllık enflasyondaki artış yüzde 137,55'e ulaştı.

Açıklanan enflasyon rakamları sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasilerin tartışmalarına neden oluyor.