Başarılı Kadınlar ödüllendirildi

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin bu yıl 5.si yapıldı. İş hayatında birçok başarıya ve sosyal sorumluluk alanında ilklere imza atan kadınlar Dedeman Gayrettepe’de bir araya geldi. Zirvede yılın başarılı kadınlarına ödülleri takdim edildi.

Zirvenin Başkanı Senur Akın Biçer gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılı vurgusu konuklara duygulu anlar yaşattı. Biçer zirve ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “YAPDER önderliğinde başlayan Kadın Zirvesi geleneksel hale geldi. Her yıl güçlenen zirvemiz ekonomiye katkı sağlar bir hal aldı. Bugünün en anlamlı konusu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giriyor olmamız. Güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü bir ekonomi demektir. Zirvemizin yeni ufuklar açmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Gerçekleştirdiği projelerle kadın hareketine önemli destekler veren Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Türkiye’de İş Dünyası dergisinin iş birliğinde yapılan zirvede, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panel başlığı “Cumhuriyetin 100’üncü yılında dijitalleşen dünyada kadın faktörü” olarak belirlenirken konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu; Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, Kebo A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Kıral ve Turkaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı & İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez.

Sunuculuğunu YAPDER Başkanı Celal Toprak ve Gazeteci Sunucu Pınar Odabaşı’nın üstlendiği zirvenin bu yıl destekçileri Uyumsoft, Zücder, Hepsiburada ve Seger oldu.

Zirvede ödül alan başarılı kadınların listei şöyle: