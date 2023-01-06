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Başarılı Kadınlar ödüllendirildi

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin bu yıl 5.si yapıldı. İş hayatında birçok başarıya ve sosyal sorumluluk alanında ilklere imza atan kadınlara ödülleri takdim edildi.

EKONOMİ 06.01.2023, 17:09 06.01.2023, 17:33 Murat Aydın
Başarılı Kadınlar ödüllendirildi

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin bu yıl 5.si yapıldı. İş hayatında birçok başarıya ve sosyal sorumluluk alanında ilklere imza atan kadınlar Dedeman Gayrettepe’de bir araya geldi. Zirvede yılın başarılı kadınlarına ödülleri takdim edildi.

Zirvenin Başkanı Senur Akın Biçer gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılı vurgusu konuklara duygulu anlar yaşattı. Biçer zirve ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “YAPDER önderliğinde başlayan Kadın Zirvesi geleneksel hale geldi. Her yıl güçlenen zirvemiz ekonomiye katkı sağlar bir hal aldı. Bugünün en anlamlı konusu Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giriyor olmamız. Güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü bir ekonomi demektir. Zirvemizin yeni ufuklar açmasını diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Gerçekleştirdiği projelerle kadın hareketine önemli destekler veren Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Türkiye’de İş Dünyası dergisinin iş birliğinde yapılan zirvede, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Panel başlığı “Cumhuriyetin 100’üncü yılında dijitalleşen dünyada kadın faktörü” olarak belirlenirken konuşmacılar ise şu isimlerden oluştu; Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu Kazan, Kebo A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Kıral ve Turkaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı & İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez.

Sunuculuğunu YAPDER Başkanı Celal Toprak ve Gazeteci Sunucu Pınar Odabaşı’nın üstlendiği zirvenin bu yıl destekçileri Uyumsoft, Zücder, Hepsiburada ve Seger oldu.

Zirvede ödül alan başarılı kadınların listei şöyle: 

  • Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner
  • Kale Group Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su Zeynep Bodur Okyay
  • Doğuşçay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karahan Batallı
  • Taç Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir
  • Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu
  • Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu Başkanı Asuman Karaşabanoğlu
  • Hisar Çatal Kaşık Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan
  • Wilo Türkiye Pazarlama Müdürü Banu Kiper
  • ORTAR Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz
  • Tarkito Baby Kids Kurucusu Berna Kekeç  
  • Haberler.com Genel Yayın Müdürü Bedia Teymur
  • Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı Kurucusu Doçent Dr. Elif Nur Fırat Karalar  
  • Sunucu, Yazar ve Sağlıklı Yaşam ve Yoga Koçu Ece Vahapoğlu
  • Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu
  • Redstone Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran
  • NG Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür
  • Yalova Tarım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Akcan
  • Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Sermin Akın Kurt
  • L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen
  • Hayal Bahçe’den Kurucusu Kübra Özmen Kutanoğlu
  • Ulusoy Un Şirketler Grubu Kurucu Ortağı Nevin Ulusoy
  • Sarıyer ve Civarı Girişimci Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Peyker Şimşek 
  • BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan
  • Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık
  • Migros Sürdürülebilirlik Komitesi adına / Migros Ticaret A.Ş. Sürdürülebilirlik Yönetimi Grup Müdürü Cansu Ergün
  • DAIKIN’in Adana Teknik Servis Yetkilisi Ebru Karaörs
  • Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden
  • Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz
  • 220 Derece Cookies Kurucusu Ezgi Baykut
  • NOG Kurucusu Buse Öksüz
  • Toksü & Chase Halkla İlişkiler Kurucusu Fügen Toksü
  • Redcolour Yönetim Kurulu Başkanı Oya Düşmez
  • Sınırlı Sorumlu Sarıyer Mahalle ve Köyleri Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Seyhan Deniz

#kadıngirişimcileri destekleme zirvesi #başarılı kadınlar #YAPDER #Celal Toprak
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