Bankalara 'bağış' muafiyeti getirildi; Resmi Gazete’de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları bağış ve yardımlarda "kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf tutuldu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Baknası'nın 30 milyar Tl bağış yapması tartışılırken, bağışlarla ilgili resmileştiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları bağış ve yardımlarda "kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf tutuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi.
Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama"
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016