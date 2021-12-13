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Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete ilişkin ise, "2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ 13.12.2021, 20:02 Murat Aydın
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati faize ilişkin kendisine yöneltilen soruya, artırmama konusunda kesinlikle kararlı olduklarını açıkladı. Kur artışı için dışarıdan bir saldırı olmadığını belirten Bakan Nebati, asgari ücrete ilişkin ise, "2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Faiz indirimi devam edecek mi’ sorusuna “Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah’ın izniyle” cevabını verdi.

"DIŞARIDAN HERHANGİ BİR SALDIRI YOK"

Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuşan Nebati, “Kur artışı bırakılmıştı ama Merkez Bankası birkaç kez müdahale etti. Bu sizin modele uygun mu?” sorusuna ise “Tabii… Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor” dedi.

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Yılman’ın ‘siz gerçekten bu modelin başarıya ulaşabileceğine inanıyor musunuz?’ sorusu için ise Nebati şu değerlendirmeyi yaptı;

“Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. “Güvenin, inanının bize” dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven.

ERDOĞAN’A RAĞMEN ASLA BİR ŞEY YAPMAM

Despotik bir yönetim anlayışım yok benim. Demokratik ve serbest piyasaya inanan bir kişiyim. Bir defa ben patronum. Ama aynı zamanda da çiftçiyim.

Kamuyla iş yapmayan, kamu kurum ve kuruluşlarının önünden bile geçmemiş bir işadamıyım ben! Hayatında ilk defa kamudan maaş alan ve bu maaşı da kendi için harcamayan bir kişiyimdir.

Yemeyiz, yedirmeyiz! Bunu net söylüyorum. Kimseye eyvallahımız yoktur. Liderimize bağlıyız. Tayyip Erdoğan'a rağmen asla bir şey yapmam! Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin.”

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"2800 TL İLE BİR ADAM GEÇİNEBİLİR Mİ?"

Nebati, asgari ücret hakkında ise, "İyi olacak. Çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var. Biz daha üç ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum" diye konuştu.

#asgari ücret #Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati #faiz
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