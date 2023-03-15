Babacan'dan doğrudan yatırım formülü: Düşük ve orta gelirliye konut finansmanı sağlanacak

Yurtdışından sermaye girecek, düşük ve orta gelirliye konut finansmanı sağlanacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerde bulunan Konut Finansman Kurumu’nu Türkiye’de de kuracaklarını söyledi. Kurum sayesinde yurt dışından Türkiye’ye doğrudan sermaye girişi sağlanacağını iddia eden Babacan, sistemin 6 ayda çalışacağını açıkladı. Babacan, “Bu kurum, orta direğin ve düşük gelirli insanların asgari konut ihtiyacını uygun şartlarda finanse edecek” diye konuştu.

Halk TV’de katıldığı canlı yayında eline kâğıt kalem alarak Konut Finansman Kurumu (KFK) sisteminin işleyişini anlatan Babacan şunları söyledi:

‘Deprem öncesi konut finansmanının yolu bu kurumdur’

“Hem olmuş depremler için hem de Allah korusun olacak depremlerden önceki hazırlık için bu kadar büyük konut ihtiyacını ve bunun finansman ihtiyacını başka türlü karşılayamazsınız. Bunun yolu Konut Finansman Kurumu’dur. Tabii lüks konut, milyon dolarlık villalar, yalılar için değil. Bu kurum, orta direğin ve düşük gelirli insanların asgari konut ihtiyacını uygun şartlarda finanse edecek.”

Konut finansmanı enstrümanları sermaye ve kredi olarak sunulacak

“Konut Finansman Kurumu (KFK) Türkiye’de konut finansmanında çalışan bankaların ve diğer kuruluşların, konut finansmanı enstrümanlarını toplayacak. Bunu standartlaştırılmış ürün olarak, yurt içindeki ve dışındaki yatırımcılara hem sermaye hem de kredi olarak sunacak. Diyelim ki 50-60 bankadan kullandırdığı krediyi alacak. Bunların hepsinin arkasında sağlam bir teminat, yani gayrimenkul var. Uluslararası ve iç piyasalarda rahatlıkla yatırımcıların güvenerek alacağı, standart, kolay anlaşılan, finansal enstrümanlar haline getirecek. Bu, finansmanın enstrümanı hareketi.”

Finansal enstrümanların ihracıyla nakit girişi sağlanacak

“Bir de bunun karşısında nakit hareketi var. Nasıl? Kurum, varlığa dayalı menkul kıymet (konut) denilen standartlaştırılmış finansal enstrümanları ihraç edecek. Buraya standartlaştırılmış nakit girişi olacak. Bu nakit girişi de tekrar bankaların nakdini oluşturacak.”

Kamunun öncülüğünde kurulacak, isteyen hisse de alabilecek

“Bu, kamunun öncülüğünde kurulan ama özel sermayeye açık bir kurum olacak. İsteyen bu kurumdan hisse de alabilecek. Çünkü böyle kurumların yaklaşık yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20 mertebesinde bir çekirdek sermayeye ihtiyacı olur. Sadece krediyle dönmez. Çekirdek bir sermaye olur. Karşılığında da zaten gayrimenkul vardır.”

‘Sistem 6 ayda tıkır tıkır çalışır’

“Bu kurumun kurulması, çalışmaya başlaması en fazla 6 aydır. Bunu iyice anlatırsınız. Bunu Hazine dışında yapmak zorundasınız. Bu kurum, Hazine’den daha ucuza kaynak temin eder çünkü Hazine, açığa borçlanır. Bu kurumun arkasında gayrimenkul teminatı vardır. Dolayısıyla Hazine’den daha uygun şartlarda finansman imkânı sağlar. Sistem 6 ayda tıkır tıkır çalışmaya başlar.”

‘Büyük ekonomilerin hepsinde var’

“Amerika’da böyle 3 büyük kuruluş var. Japonya’da 1 tane var. Almanya’da var. İngiltere’de var. Büyük ekonomilerin hepsinde var. Artık Türkiye’nin böyle bir kurumu kurması gerekiyor. Ben ta 27 yaşındayken Amerika’da bu tür kuruluşlara danışmanlık yapan şirkette çalışıyordum. Bu tür kuruluşlara akıl veriyorduk.”

‘Türkiye’nin bulunması gereken lig bu kuruma ihtiyacı gösteriyor’

“Amerika’da bu kurumların hacmi yaklaşık millî gelir kadardır. Ekonominin büyüklüğü kadar bir ekonomik büyüklük de bu kurumlarda vardır. Japonya’da, İngiltere’de, öyledir. Türkiye’nin de artık bulunması gereken lig böyle bir kuruma ihtiyaç gösteriyor.”

Borç değil, yatırım gelecek

“Depremin de getirdiği zorlukları aşmak aynı zamanda döviz ihtiyacı demek. İnşaat yapıyorsunuz, en önemli girdi enerji ithal. Döviz lazım. İnşaat demiri kullanıyorsunuz; döviz. Çimento imalatının yaklaşık yarısı enerji. Yani döviz. Döviz kaynağı sadece kredi değil, sermaye olarak da girer. Konut Finansman Kurumu’na 1 ayda ne kadar sermaye varsa toplarsınız. Hiç mesele değil. Kredi falan değil. Sermaye, yani para.”