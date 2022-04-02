Atilla Benli üçüncü kez TSB Başkanı seçildi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2022 tarihinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenlendi. TSB Başkanı Atilla Benli, SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy ve T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ın açılış konuşmalarının ardından birlik üyelerinin katılımıyla yapılan oylamada, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli üçüncü kez Başkan seçildi.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli, seçim sonucuyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Sektörümüzün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin Başkanlığı vazifesinin üyelerimiz tarafından yeniden şahsıma layık görülmesinden onur duyuyorum. Bu önemli sorumlulukla, sektörümüz için planladığımız tüm gelişim ve büyüme projelerini layıkıyla uygulayacak, ülke ekonomimize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”

67 üye şirketle ekonominin itici gücü

Genel Kurul açılış konuşmasında güncel bilgileri paylaşan Başkan Benli, Türkiye sigorta sektörünün 361 milyar TL fon oluşturabilme kapasitesi ile ekonominin itici güçlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “42’si hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere 67 üyemizle ve tüm paydaşlarımızla TSB’nin varoluş amaçları doğrultusunda hareket ederek; ürünlerimizi sigortalılar lehine geliştirmek, kullanımını yaygınlaştırmak ve sektörümüzü büyüterek ülke ekonomisine de katkımızı artırmak adına birlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Sektörümüz hem sigortacılık hem de emeklilik tarafında büyüyor. 2012-2021 yılları arasında bileşik yıllık büyüme oranına bakıldığında sigorta tarafında yüzde 20’lik, bireysel emeklilik tarafında da yüzde 32’lik büyüme elde ettik. 2021 sonu itibarıyla prim üretimimiz 105 milyar; BES’te fon büyüklüğümüz ise 244 milyar lirayı aştı.”

Yangın ve sel felaketlerinin yanı sıra pandemiyle de mücadele edilen 2021 yılının tüm zorluklarına rağmen başarıyla geçirildiğini ifade eden TSB Başkanı, üstlenilen tazminat tutarının önceki yıla kıyasla yüzde 44 artarak yaklaşık 64 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Atilla Benli şu değerlendirmelerde bulundu: “Sigortalılarımızın ihtiyaçlarına anında yanıt verebilmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hepsi birbirinden değerli şirketlerimizle, paydaşlarımızla, destek sağlayıcılarımızla kocaman bir aileyiz ve istihdama önemli katkılar sunuyoruz. Başta düzenleyici kurumumuz SEDDK ve Birliğimiz olmak üzere sektördeki tüm paydaşlarımızla sigortacılığı güçlü yarınlara taşıyarak, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamak için çalışmalarımızı omuz omuza sürdüreceğiz.”

“2022 yılının BES ve Sigorta yılı olmasını umuyorum”

SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy ise konuşmasında, tüm çalışmalarının temelinde; sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması ile sektörün istikrarının sağlanması olduğuna dikkat çekti. Ersoy, “Bütün paydaşları ile istişare eden bir kurum olan SEDDK için TSB çok önemli bir paydaş. Gelen her bilgiyi canı gönülden değerlendiriyoruz. 2021 yılında ekonomik paketlerin her birinde sigorta ve BES’in yer alması, sektörün ekonominin her bir çarkı ile uyum içinde çalıştığının göstergesidir. 2022 yılının BES ve Sigorta yılı olmasını umuyorum” diye konuştu.

Son dönemde yapılan çalışmalar ve yakın dönem planları ile ilgili de bilgi veren Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk modeli olarak adlandırdığımız Katılım Sigortacılığı düzenlemesini Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer Arap ülkelerindeki sigortacılık otoriteleri ile 25 şirkete anlattık. Sonuçta yatırım yapmak için bizimle beraber ülkemize geldiler. Bu konuyu çok önemsiyoruz. 2022 yılında Özel Sağlık Sigortası’nın daha az maliyetle nasıl yapılabileceğinin temaslarını yürütüyoruz. KVKK konusunda yine sektör temsilcilerimizle temas hâlindeyiz. 2030 ve 2053 hedefleri doğrultusunda sıfır karbon salımı için, çevreye zarar veren hususları kontrol altına almak için harekete geçmeliyiz. Dijital Poliçe konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Doğrudan Tanzim konusunda çok güzel bir rapor ortaya çıkmış, gönüllü bir şekilde ve kategori koyarak biz bu işi yapabiliriz. Ardından da kişi bazlı sigorta uygulamasını hayata geçirmeliyiz.”

“Dev projelerin güvencesi; sigorta sektörümüzdür”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman ise sigorta ve özel emeklilik sektörünün hayatın ve ekonominin sürdürülebilirliği için çok önemli bir destek ve güven unsuru sunduğunu, koruma kalkanı görevi gördüğünü dile getirdi. Sektördeki gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini söyleyen Bakan Yardımcısı Zaman şu ifadeleri kullandı:“Milletimizin geleceğe daha güvenli bakmasını sağlayan sigortacılık sektörümüz, ticari hayatın kesintisiz devam etmesi ve yeni yatırımların hayata geçirebilmesinde kilit bir işleve sahip. Ekonomide biriken fonları para ve sermaye piyasalarına yönlendirerek ülkemizde finansal piyasaların gelişmesine, ekonominin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlıyor. Ülkemizin ‘dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi’ arasına girme hedefiyle hayata geçirdiği dev projelerin güvencesi; sigorta sektörümüzdür. Sektöre gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz.”