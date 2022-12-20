Asgari Ücret komisyonu toplantıda : Beklenti 9 bin TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısıbaşladı. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşuyor.

Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılacak. TÜİK verileri, Bakanlığın anketi, TÜRK-İŞ'in ve TİSK'in teklifi ile beraber uzlaşma aranacak.

TÜRKİYE SAAT 16:30'A KİLİTLENDİ

Asgari ücret 3. toplantısı saat 14:00'de başladı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Saat 16:30 civarında taraflardan açıklama gelmesi bekleniyor.

AÇIKLAMAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası işçi kesiminini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen TİSK ve hakem olarak masada yer alan hükümet yetkileri arasında bir uzlaşma çıkması durumda rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Başkan Erdoğan'ın yeni asgari ücreti onaylaması durumunda bugün akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.