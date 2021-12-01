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Asgari ücret kaç TL olacak. Bakan Bilgin’den açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde işçi ve işveren tarafının bir araya geldiği asgari ücret görüşmeleri başladı.

EKONOMİ 01.12.2021, 16:36 Murat Aydın
Asgari ücret kaç TL olacak. Bakan Bilgin’den açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde işçi ve işveren tarafının bir araya geldiği asgari ücret görüşmeleri bugün başladı.

Toplantıda işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptı. İkinci toplantı 7 Aralık’ta Türk-İş’te, Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta TİSK’te olacak.

Bakan Bilgin toplantı öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Enflasyonist ortamda, ekonomide yaşanan dalgalanma dönemlerinde asgari ücretin en alt düzeydeki ücret olmak yerine temel düzey olarak algılanması ile ilgili. Türkiye’de sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır.

‘ENFLASYON KARŞISINDA EMEĞİ KORUYACAK ASGARİ ÜCRET’

Bilgin, “Ekonomideki dalgalanmaların ve enflasyonun karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” dedi.

İşçi ve işveren temsilcilerinin kamu adına toplantıda bulunanlarla birlikte teknik çalışmalar yapılacağını belirten Bilgin bu teknik çalışmaların, “Ülkenin içindeki enflasyonu ve muhtelif harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin ortalama beklentileri ve hakkaniyet duygusunu karşılayacak bir oranda belirlenmesi ile ilgili olduğunu söyledi.

İŞÇİLER 3 BİN 750-4 BİN TL ARASINDA ASGARİ ÜCRET İSTİYOR

Çalışanlar ve işverenler arasında anket yaptırdıklarını belirten Bilgin anket sonuçlarını şu sözlerle açıkladı:

“Ankete katılan işverenlerin yüzde 34'ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında cevabını verdi. İşverenlerin yüzde 19,3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13,7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.”

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRETLİ SAYISINI AZALTMAK GEREKLİ

İşçi tarafı adına konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat şunları söyledi:

“Artarak devam eden enflasyonla ve dövizdeki yükselmeyle beraber insanların alım gücü düştü. Daha da yoksullaştılar. Bu şartlar asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Asgari ücret maalesef genel bir yaşam ücreti olarak algılandı.

Asgari ücretli çalışan sayısını azaltmak gerekiyor. Bunu yapmak içinse insanların sendikalı olabilecekleri yapıyı oluşturmak gerek. Toplu iş sözleşmesi sayısını artırmamız gerekli. İnsanlar bu hakları kullanamadığı için asgari ücretli çalışmayı kabul etmek zorunda kalıyor.

Dünyada ve ülkemizde ucuz emek üzerinde kurgulanmış bir çalışma sistemi var. Küresel ekonomide rekabetin tek yolunu ucuz emekte gördüler. Bunun sonucunu da görüyoruz.”

‘İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ KONUSUNDA MUTABIK’

Irgat, bu yıl ilk defa enflasyonun üzerindeki bir artışı işverenlerin de kabul ettiğini belirterek, “Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani bir şey düşünemiyoruz” dedi.

TİSK, ‘ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEK DENGELİ ARTIŞ’ İSTEDİ

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise konu ile ilgili şunları söyledi:

Asgari ücret tespitinde olağanüstü ekonomik durumun ve kayıtdışılığın dikkate alınmasını, asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, işveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı artıracak adımlar atılmasını talep ediyoruz.

OECD ortalamasının çok üzerinde olan başta asgari ücret olmak üzere ücretler üzerindeki vergi ve sigorta yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyoruz. Çalışanlarımızın refahını koruyacak ve onları enflasyona ezdirmeyecek dengeli bir artışa şimdiden ‘evet’ diyoruz.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayan ve en az dört oturum sürmesi planlanan asgari ücret müzakerelerinde bugüne kadar yapılandan daha yüksek bir artış yapacaklarını söyledi ancak herhangi bir sayı telaffuz etmedi.

AKP’nin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündem ile ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan “3,600 ile ilgili olsun asgari ücretle ilgili olarak biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışması başlatıldı kısa zamanda açıklayacağız. Asgari ücrette bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi açıklamış olacağız” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca toplantıda yaptığı konuşmada da dar gelirli vatandaşları fiyat artışları karşısında koruyacak adımların hazırlığını yaptıklarını söyledi.

#asgari ücret
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