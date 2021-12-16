Asgari ücret açıklandı: 4 bin 253,4 TL

2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253,4 TL orak açıklandı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı, Erdoğan Asgari Ücret artışının son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253,4 TL olacağını açıkladı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, bu şekilde işverenlere 450 TL'lik fayda sağlanacağını duyurdu. Gelir Vergisi 423.75, Damga Vergisi 30.36 TL tutuyor. 7 ile 9 milyon asgari ücretli olduğu var sayılırsa 30 ila 40 milyar liralık bir gelir vergisi ve damga vergisinden feragat edileceği hesaplanıyor.

2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ (TL, AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ % 14700,56

İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 150,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,6

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesiminin iştirakiyle belirlenmekte.

ASGARİ ÜCRETTE EN YÜKSEK ARTIŞ

Taraflar süreci özveriyle işlettiler.

Bugün gerçekleştirilen 4. toplantıyla nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4000 bin liranın üstünde olması gerektiğini bakanlığa görüş bildirdi. Gerek işçi ve gerek işveren kesimini temsilen taraflar özveriyle bu süreci işlettiler

Yeni asgari ücret 4 bin 253,4 TL

Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.

Asgari Ücret artışı son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlere ülkemize hayırlı olsun.

Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum.

Şu anda bazı sıkıntılar var, bu sıkıntıları da en kısa zamanda aşacağız.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat belirsizliğine en kısa sürede son vermekte kararlıyız.