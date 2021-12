ANGİKAD: Kadın Girişimcilerin en önemli sorunu Sermaye ve Finansman

Giri şimci İş Kadınları Derneğ i (ANG İKAD) Y ö netim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, kadın girişimcilerin işlerini kurarken karşılaştıkları sorunları dile getirerek bu problemlerden en ö nemlilerinin sermaye ve finansman ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. “ Kadın istihdamının ö nündeki engeller kalktıkça, kadın girişimci sayısı o kadar artacak ve kadın girişimciler daha güçlü hale gelecekler” diyen Öztürk, kadın istihdamının arttırılması için gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşlarının çabalarını n do ğru ancak yetersiz olduğunu ifade etti. İş kurmak için maddi kaynak teminin ç ok ö nemli olduğunu belirten Hande Öztürk, “Ü lkemizde kadının şirket için harcayacağı para ailenin parasının harcanması olarak g ö rülmekte, erkek için b ö yle bir durum s ö z konusu bile olmamaktadır. Kadın girişimcilere y ö nelik olarak ö zellikle kamu bankalarından, düşük faizli ve ö demesiz zamanı olan krediler, KOSGEB gibi kurumlardan hibe destekleri, Kalkınma Ajanslarından yapılan katma değerli kooperatifçilik faaliyetlerine hibe destekleri gibi destekler kadınların iş hayatına katılımı açısından ç ok ö nem arz etmektedir” dedi. Haneye ve bakıma dair her türlü sorumluluğun sadece kadınlara ait olmadığı, erkekler tarafından da paylaşılması gerektiği gerçeği çeşitli kampanyalarla, yayınlarla ve etkinliklerle tüm topluma yayılarak cinsiyet eşitsizliğinin aşındırılması için adımları n at ılması gerektiğini s ö yleyen ANGİ KAD Ba şkanı, “ Yerel ve ulusal y ö netimler, her mahallede her ç ocu ğun ulaşabileceği ücretsiz ya da düşük ücretli nitelikli okul ö ncesi bakım ve eğitim olanakları sunmalı. Bunun yanı sıra yaşlı/hasta veya engelli bireyler için de ulaşılabilir ve kaliteli kamu hizmeti ç ok ö nemli. Aksi takdirde kadınlar beceri eğitim kazanmak için imkan bulamazlar bu da onları istihdamdan uzak tutar” diye konuştu.