ANGİKAD: Kadın Girişimcilerin en önemli sorunu Sermaye ve Finansman

ğru ancak yetersiz olduğunu ifade etti.

ğru ancak yetersiz olduğunu ifade etti.

nündeki engeller kalktıkça, kadın girişimci sayısı o kadar artacak ve kadın girişimciler daha güçlü hale gelecekler” diyen Öztürk, kadın istihdamının arttırılması için gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşlarının çabalarını

nündeki engeller kalktıkça, kadın girişimci sayısı o kadar artacak ve kadın girişimciler daha güçlü hale gelecekler” diyen Öztürk, kadın istihdamının arttırılması için gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşlarının çabalarını

demesiz zamanı olan krediler, KOSGEB gibi kurumlardan hibe destekleri, Kalkınma Ajanslarından yapılan katma değerli kooperatifçilik faaliyetlerine hibe destekleri gibi destekler kadınların iş hayatına katılımı açısından ç

demesiz zamanı olan krediler, KOSGEB gibi kurumlardan hibe destekleri, Kalkınma Ajanslarından yapılan katma değerli kooperatifçilik faaliyetlerine hibe destekleri gibi destekler kadınların iş hayatına katılımı açısından ç

Haneye ve bakıma dair her türlü sorumluluğun sadece kadınlara ait olmadığı, erkekler tarafından da paylaşılması gerektiği gerçeği çeşitli kampanyalarla, yayınlarla ve etkinliklerle tüm topluma yayılarak cinsiyet eşitsizliğinin aşındırılması için adımları

n at

ılması gerektiğini s

ö

yleyen ANGİ

KAD Ba

şkanı,

“

Yerel ve ulusal y

ö

netimler, her mahallede her ç

ocu

ğun ulaşabileceği ücretsiz ya da düşük ücretli nitelikli okul

ö

ncesi bakım ve eğitim olanakları sunmalı. Bunun yanı sıra yaşlı/hasta veya engelli bireyler için de ulaşılabilir ve kaliteli kamu hizmeti ç

ok

ö