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ANGİKAD: Kadın Girişimcilerin en önemli sorunu Sermaye ve Finansman

ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, kadın girişimcilerin işlerini kurarken karşılaştıkları sorunları dile getirerek bu problemlerden en önemlilerinin sermaye ve finansman ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti.

EKONOMİ 25.12.2021, 23:54 Murat Aydın
ANGİKAD: Kadın Girişimcilerin en önemli sorunu Sermaye ve Finansman

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, kadın girişimcilerin işlerini kurarken karşılaştıkları sorunları dile getirerek bu problemlerden en önemlilerinin sermaye ve finansman ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti.

Kadın istihdamının önündeki engeller kalktıkça, kadın girişimci sayısı o kadar artacak ve kadın girişimciler daha güçlü hale gelecekler” diyen Öztürk, kadın istihdamının arttırılması için gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşlarının çabalarının doğru ancak yetersiz olduğunu ifade etti.

İş kurmak için maddi kaynak teminin çok önemli olduğunu belirten Hande Öztürk, “Ülkemizde kadının şirket için harcayacağı para ailenin parasının harcanması olarak görülmekte, erkek için böyle bir durum söz konusu bile olmamaktadır. Kadın girişimcilere yönelik olarak özellikle kamu bankalarından, düşük faizli ve ödemesiz zamanı olan krediler, KOSGEB gibi kurumlardan hibe destekleri, Kalkınma Ajanslarından yapılan katma değerli kooperatifçilik faaliyetlerine hibe destekleri gibi destekler kadınların iş hayatına katılımı açısından çok önem arz etmektedir” dedi.

Haneye ve bakıma dair her türlü sorumluluğun sadece kadınlara ait olmadığı, erkekler tarafından da paylaşılması gerektiği gerçeği çeşitli kampanyalarla, yayınlarla ve etkinliklerle tüm topluma yayılarak cinsiyet eşitsizliğinin aşındırılması için adımların atılması gerektiğini söyleyen ANGİKAD Başkanı, Yerel ve ulusal yönetimler, her mahallede her çocuğun ulaşabileceği ücretsiz ya da düşük ücretli nitelikli okul öncesi bakım ve eğitim olanakları sunmalı. Bunun yanı sıra yaşlı/hasta veya engelli bireyler için de ulaşılabilir ve kaliteli kamu hizmeti çok önemli. Aksi takdirde kadınlar beceri eğitim kazanmak için imkan bulamazlar bu da onları istihdamdan uzak tutar” diye konuştu.

#kadıngirişimciler #ANGİAD #sermaye #finansman
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