Flaş HaberSANKO Camisinin temeli atıldı
Son Dakika
ANGİKAD: Kadın Girişimcilerin en önemli sorunu Sermaye ve Finansman
ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, kadın girişimcilerin işlerini kurarken karşılaştıkları sorunları dile getirerek bu problemlerden en önemlilerinin sermaye ve finansman ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti.
EKONOMİ 25.12.2021, 23:54 Murat Aydın
Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, kadın girişimcilerin işlerini kurarken karşılaştıkları sorunları dile getirerek bu problemlerden en önemlilerinin sermaye ve finansman ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti.
“Kadın istihdamının önündeki engeller kalktıkça, kadın girişimci sayısı o kadar artacak ve kadın girişimciler daha güçlü hale gelecekler” diyen Öztürk, kadın istihdamının arttırılması için gerek kamu kurumları gerek sivil toplum kuruluşlarının çabalarının doğru ancak yetersiz olduğunu ifade etti.
İş kurmak için maddi kaynak teminin çok önemli olduğunu belirten Hande Öztürk, “Ülkemizde kadının şirket için harcayacağı para ailenin parasının harcanması olarak görülmekte, erkek için böyle bir durum söz konusu bile olmamaktadır. Kadın girişimcilere yönelik olarak özellikle kamu bankalarından, düşük faizli ve ödemesiz zamanı olan krediler, KOSGEB gibi kurumlardan hibe destekleri, Kalkınma Ajanslarından yapılan katma değerli kooperatifçilik faaliyetlerine hibe destekleri gibi destekler kadınların iş hayatına katılımı açısından çok önem arz etmektedir” dedi.
Haneye ve bakıma dair her türlü sorumluluğun sadece kadınlara ait olmadığı, erkekler tarafından da paylaşılması gerektiği gerçeği çeşitli kampanyalarla, yayınlarla ve etkinliklerle tüm topluma yayılarak cinsiyet eşitsizliğinin aşındırılması için adımların atılması gerektiğini söyleyen ANGİKAD Başkanı, “Yerel ve ulusal yönetimler, her mahallede her çocuğun ulaşabileceği ücretsiz ya da düşük ücretli nitelikli okul öncesi bakım ve eğitim olanakları sunmalı. Bunun yanı sıra yaşlı/hasta veya engelli bireyler için de ulaşılabilir ve kaliteli kamu hizmeti çok önemli. Aksi takdirde kadınlar beceri eğitim kazanmak için imkan bulamazlar bu da onları istihdamdan uzak tutar” diye konuştu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 26 Aralık 2021
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Hatayspor
|19
|32
|5. Fenerbahçe
|18
|29
|6. Adana Demirspor
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Galatasaray
|19
|27
|9. Alanyaspor
|18
|27
|10. Sivasspor
|18
|26
|11. Karagümrük
|18
|26
|12. Gaziantep FK
|18
|25
|13. Giresunspor
|19
|22
|14. Antalyaspor
|19
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|20. Göztepe
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Erzurumspor
|18
|36
|3. Ankaragücü
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|17
|26
|10. Kocaelispor
|18
|24
|11. Tuzlaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016