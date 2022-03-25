banner314

banner325

Son Dakika

AKP'li Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a dudak uçuklatan aylık ücret: 313 bin TL!

AKP'li Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın üç yerden aldığı maaş tutarının 313 bin 870 TL olduğu ortaya çıktı. Erdoğan’ı bile 3’e katladı! Bakan yardımcısının ‘üçü bir arada’ maaşı dudak uçuklattı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, birçok yerden maaş alan AKP'li bürokratları ifşa etmeye devam ediyor.

EKONOMİ 25.03.2022, 12:20 Murat Aydın
AKP'li Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a dudak uçuklatan aylık ücret: 313 bin TL!

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından AKP'li Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın 2022 yılı aylık kazancını paylaştı. Buna göre, Alparslan'ın aylık gelirinin 313 bin 870 TL olduğu ortaya çıktı.

Yavuzyılmaz paylaşımında, Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 357 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu huzur hakkı 142 bin 518 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu ilave ücreti olarak da 131 bin 995 TL olduğunu belirterek toplam aylık gelirinin 313 bin 870 TL olduğunu aktardı. Yavuzyılmaz, hesaplama için kullandığı yöntemi de paylaşımlarında açıklayarak kaynak olarak da Kuveyt Türk 2022 Genel Kurul Tutanağı'nı gösterdi.

CHP'li vekil paylaşımlarına ek olarak, 23 Mart tarihli Kuveyt Türk Olağan genel Kurul Toplantı tutanağını da paylaştı.

Tutanakta, "Yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için huzur hakkı olarak, toplam net; 1,040,000- USD ücret ödenmesine, ödenen huzur hakkına ilave olarak 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere, toplam net 963.205- USD ödenmesine, ödenecek tutarların hangi komitelere, hangi üyelere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yrd Nadir Alpaslan’ın 2022’deki aylık maaşını tespit ettik

Bakan yrd maaşı: 39.357 TL

Kuveyt Türk YK huzur hakkı: 142.518 TL

Kuveyt Türk YK ilave ücreti: 131.995 TL

Toplam aylık: 313.870 TL

NASIL HESAPLADIĞINA DA YER VERDİ

Yavuzyılmaz, hesaplama için kullandığı yöntemi şu ifadelerle açıkladı:

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı aylık maaşı: 39.357 TL

Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) huzur hakkı toplamı (yıllık): 1.040.000 Dolar

Her bir YK üyesinin huzur hakkı (yıllık): 1.040.000/ 9= 115.555 Dolar

Her bir YK üyesinin huzur hakkı (aylık): (115.555/ 12)x 14,80= 142.518 TL

(23.03.2022 itibariyle 1 Dolar= 14,80 TL)

Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (9 üye) ilave ödenen ücret (yıllık): 963.205 Dolar

Her bir YK üyesine ilave ödenen ücret (yıllık): 963.205/ 9= 107.023 Dolar

Her bir YK üyesine ilave ödenen ücret (aylık): (107.023/ 12)x14,80= 131.995 TL

(23.03.2022 itibariyle 1 Dolar= 14,80 TL)

Kaynak:Yeniçağ

#Nadir Alpaslan #üçmaaş #KuveytTurk #KültürBakanlığı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8
açık
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 25 Mart 2022
İmsak 05:27
Güneş 06:53
Öğle 13:15
İkindi 16:43
Akşam 19:28
Yatsı 20:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir