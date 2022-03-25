AKP'li Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a dudak uçuklatan aylık ücret: 313 bin TL!

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından AKP'li Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın 2022 yılı aylık kazancını paylaştı. Buna göre, Alparslan'ın aylık gelirinin 313 bin 870 TL olduğu ortaya çıktı.

Yavuzyılmaz paylaşımında, Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 357 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu huzur hakkı 142 bin 518 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu ilave ücreti olarak da 131 bin 995 TL olduğunu belirterek toplam aylık gelirinin 313 bin 870 TL olduğunu aktardı. Yavuzyılmaz, hesaplama için kullandığı yöntemi de paylaşımlarında açıklayarak kaynak olarak da Kuveyt Türk 2022 Genel Kurul Tutanağı'nı gösterdi.

CHP'li vekil paylaşımlarına ek olarak, 23 Mart tarihli Kuveyt Türk Olağan genel Kurul Toplantı tutanağını da paylaştı.

Tutanakta, "Yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için huzur hakkı olarak, toplam net; 1,040,000- USD ücret ödenmesine, ödenen huzur hakkına ilave olarak 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere, toplam net 963.205- USD ödenmesine, ödenecek tutarların hangi komitelere, hangi üyelere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yrd Nadir Alpaslan’ın 2022’deki aylık maaşını tespit ettik

Bakan yrd maaşı: 39.357 TL

Kuveyt Türk YK huzur hakkı: 142.518 TL

Kuveyt Türk YK ilave ücreti: 131.995 TL

Toplam aylık: 313.870 TL

NASIL HESAPLADIĞINA DA YER VERDİ

Yavuzyılmaz, hesaplama için kullandığı yöntemi şu ifadelerle açıkladı:

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı aylık maaşı: 39.357 TL

Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) huzur hakkı toplamı (yıllık): 1.040.000 Dolar

Her bir YK üyesinin huzur hakkı (yıllık): 1.040.000/ 9= 115.555 Dolar

Her bir YK üyesinin huzur hakkı (aylık): (115.555/ 12)x 14,80= 142.518 TL

(23.03.2022 itibariyle 1 Dolar= 14,80 TL)

Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (9 üye) ilave ödenen ücret (yıllık): 963.205 Dolar

Her bir YK üyesine ilave ödenen ücret (yıllık): 963.205/ 9= 107.023 Dolar

Her bir YK üyesine ilave ödenen ücret (aylık): (107.023/ 12)x14,80= 131.995 TL

(23.03.2022 itibariyle 1 Dolar= 14,80 TL)

Kaynak:Yeniçağ