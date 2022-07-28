Akbank’tan Türk ekonomisine 2022’nin ilk yarısında 639 milyar TL kredi desteği

Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın 2022 ikinci çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, “Salgın dönemiyle başlayan ve jeopolitik riskler nedeniyle artan tedarik zinciri problemleri, tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Bu durum küresel enerji ve gıda fiyatlarında artışı tetiklerken, yine küresel anlamda enflasyonun da temel ekonomik risklerden biri olarak uzun bir dönem karşımızda olacağını gösteriyor. Bu küresel belirsizliklere rağmen Türk bankacılık sektörü güçlü yapısını koruyor. Akbank da sağlam finansalları ve etkin risk yönetimiyle Türk ekonomisini desteklemeyi sürdürüyor.”

“2022’nin ilk yarısında ekonomimize 639 milyar TL kredi desteği sağladık”

Binbaşgil, açıklamalarına şöyle devam etti, “2022’nin ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 517 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 639 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 622 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 981 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,4 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 7 milyar 458 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 21 milyar 157 milyon TL konsolide net kar elde etti.”

“Akbank’ta tüm zamanların en yüksek müşteri büyümesini gerçekleştirdik”

“2021’in ortasında devreye giren dijitalden müşteri edinimi sürecinin de etkisiyle müşteri kazanımında önemli bir ivme yakaladık. Bu süreçle birlikte artık her iki müşterimizden birini Akbank Mobil’den kazanmaya başladık. Son çeyrekte de, çeyreklik bazda Akbank’ta tüm zamanların en yüksek müşteri büyümesini gerçekleştirdik. Yeni müşteri kazanımımız geçen senenin aynı dönemine kıyasla 3 katına çıktı. Müşterilerimizin yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tercih etmelerinden mutluluk duyuyoruz. Yılın ilk yarısındaki özverili performansları için çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”