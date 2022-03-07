Akaryakıta zam üstüne zam devam ediyor... Yarın yine Zam var

Akaryakıta bu geceden itibaren gelecek zamma merhaba diyemeden yarın gece gelecek zammın haberi geldi. Akaryakıt bu gece yarısından itibaren zamlanıyor. Uçuşa geçen motorine 1 TL 44 Kuruş, benzine 57 kuruş zam geliyor. Ama durun yarın gelecek zam da bugünden belli oldu. Yarın gece yarısından sonra motorin 2 lira 34 kurşu benzine de 1 lira 12 kuruş zamlanacak.

MOTORİN GİZLİ ZAM...

Yıl başından bu yana benzin ve motorin fiyatlarında gizli zamlar gündeme gelmişti.Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, dün gece motorine 2 kuruş zam yaptı. Zammın ardından Motorinin litresi (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) 19 TL 86 kuruştan 19 TL 88 kuruşa çıktı.

AKARYAKITA HER GECE ZAM

Bu gece yarısından sonra gelecek zamla Motorinin fiyatı 21.32’ye. O zamma daha alışamadan gelecek ikinci zamla motorinin fiyatı 23 lira 66 kuruşa çıkacak. İstanbul’da 18.68’den satılan benzin ise bu geceki zamla 19 lira 25 kuruşa. İkinci zamla birlikte benzin de 20 lira duvarını aşacak ve 20 lira 50 kuruş seviyesine yaklaşacak.