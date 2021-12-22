Akaryakıt fiyatlarına ÖTV ayarı Resmi Gazetede

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akaryakıtta ÖTV bugünden itibaren ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak.

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarına eklenecek. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında ÖTV matrahına ulaşana kadar indirim olmayacak.

Yarın benzin ve motorinde 2 lira, bugün LPG'de 1,10 TL indirim bekleniyordu. İndirim için kalan ÖTV marjı benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL, LPG'de 1 TL. Bu durumda sadece LPG'de 10 kuruş indirim olacak.

ÖTV'YE DÖVİZ AYARI YAPILDI

Karara göre, akaryakıt ürünlerinde ÖTV, ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak.

Bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV'den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.