Akaryakıt'a 3 gün zam üstüne zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıta gelen yeni zammı açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 69

Motorinde 84 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."