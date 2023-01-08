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A101, 2023 Ürünün Fiyatlarını Sabitleyerek Yeni Yıla Merhaba Diyor

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini bildirdi

EKONOMİ 08.01.2023, 11:52 Murat Aydın
A101, 2023 Ürünün Fiyatlarını Sabitleyerek Yeni Yıla Merhaba Diyor

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini bildirdi,

12.000’i aşkın mağazasıyla Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren A101, Ocak ayı boyunca 2023 üründe fiyatları sabitleyeceği müjdesini tüketicilere duyurdu. 70.000’den fazla çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile A101, kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edecek.

Yıl boyunca sürdürdüğü indirim kampanyalarına hız kesmeden devam eden A101, Ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan tam 2023 üründe fiyat sabitlemesine gidecek. 

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da, kaliteli ürünleri her daim en uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edecek.

A101 Hakkında:

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde, 12.000’i aşkın marketi ile faaliyet göstermektedir. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2021 Raporu’na göre, Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 10 perakende şirketi arasındaki tek Türk şirketi olup, listede 6. sırada yer almaktadır. A101, 70.000’den fazla çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır. Türkiye’nin en büyük 10 şirketi arasında yer alan A101 zincir marketleri, müşterilerine en ucuz fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır. A101 Marketleri, müşterileri ile geliştirdiği güçlü bağı sürdürürken; geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de en çok istihdam yaratan, en çok kadın ve en çok engelli çalıştıran kurum unvanına da sahip oldu. Ayrıca A101, 2021 yılı içinde IDC Cloud Roadshow 2021’de Akıllı Stok Düzeltme Öneri Sistemi ile Cloud Cost Efficiency dalında üçüncülük ve SAP Kalite Ödülleri 2021’de Bulut Dönüşümü dalında Büyük Ödül sahibi oldu. 

#A101 #2023sabitfyat
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