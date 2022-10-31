9. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde toplam ödül 400.000 TL olacak  

GİV Başkanı Mehmet Koç etkinlik ile ilgili, “TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI’nda özel sektör, sanayi ve kamu kesiminin üst düzey idarecileri, akademisyenler ve basın yayın kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Girişimciler için kaçırılmaz bir fırsat. Gençlerin ilerlemesini sağlayacak her türlü projeyi destekliyoruz. Gençlerin hayallerini işine dönüştürmesi için yatırımcılarımız ve geniş ağımızla birlikte elimizden gelen her imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Kendi işini yaparak istihdama katkıda bulunan ve ülke ekonomisini kalkındıran gençler yetiştirebilmek için ülke çapında farkındalık kazanılmasını sağlamak en büyük gayemiz” dedi.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından, TÜGVA işbirliği KOSGEB desteği ile girişimcilik ekosistemine değer katmak üzere; girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte üniversite, sanayi ve kamu işbirliklerinin geliştirilmesi için düzenlenen “TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI”, 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte, “9. GİV GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ” 9 kategoride yeni sahiplerini bulacak ve henüz ticarileşmemiş “proje fikir ödülleri” kategorisinde, ödül miktarı toplam 400.000TL olacak. İki gün sürecek ve içerisinde sergi alanlarının da yer aldığı organizasyonda; çeşitli oturumlar, girişimcilere yönelik panel ve seminerler, B2B görüşmeler gerçekleştirilirken iş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurum yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Türkiye Girişimci Buluşması ile birlikte 9’uncusu gerçekleştirilecek olan “GİV GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ”ne 2011 yılından itibaren 1.600’ün üzerinde proje başvurusu gerçekleşmiş olup, 300 proje derecelendirilerek taltif edilmiş ve veya ödüllendirilmiştir. GİV Girişimcilik Ödülleri’nde toplam 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Ödül verilecek kategoriler; Proje Fikir Ödülü, İş Planı Ödülü, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimci Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, E-Ticaret Girişim Ödülü, Basın Yayın Medya Ödülü, Akademisyen Ödülü, Kamu Yöneticisi Ödülü ve GİV Özel Ödülü olarak belirlendi. Toplam dört yüz bin TL ödül verilecek. Proje Fikir Ödülleri’nde birincilik ödülü 150.000 TL, ikincilik ödülü 100.000 TL, üçüncülük ödülü ise 50.000 TL olacak. İş Planı Ödülleri ise toplamda 100.000 TL olacak.

“Fikirden Girişime” sloganıyla hayata geçirilecek buluşmada girişimciler yatırımcılar ile fikir paylaşma fırsatı bulurken fikirleri ödüllendirilecek. Geçtiğimiz sene akademisyenler, girişimciler ve kamu kurum yetkililerinin farklı kategoride ödüllendirildiği “GİV GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ” için son başvuru tarihi 15 Kasım 2022 olurken başvurular www. turkiyegirisimcibulusmasi.com adresinden gerçekleştirilebilecek.