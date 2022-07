5 yıl önce 2000 dolar sermaye ile başladı, 2022 yılı hedefi 30 milyon TL...

Beyaz yaka çalışma hayatından sıyrılıp, öncelikle kendi yaşamına sonrasında ise tüm tüketicilere doğal ve sağlıklı beslenme değerleri kazandırmak isteyen genç girişimci Murat Tapik tarafından kurulan Datça Murat Çiftliği, 10 yıllık sektör tecrübesiyle başarılı bir büyüme grafiği sergiliyor. 2012 yılında 2.000 USD sermaye ile başlayan serüven, bugün 81 ile hizmet veren online ve perakende satış mağazalarıyla devam ediyor. Anadolu’nun pek çok köşesinde emeği ile toprağa hayat veren çiftçilerin ürettiği katkısız ürünleri en doğal ve güvenilir haliyle tüketiciyle buluşturan Datça Murat Çiftliği, 2022 yılını 30 Milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Marka, 5 yıllık projeksiyonda ihracat yapılanması, yeni ürün ve mağaza hedefleri ile yüzde 400 büyüme hedefinde...Datça Murat Çiftliği, ülkesinin bulunduğu coğrafi zenginliğin ve “yedikleriniz ilaçlarınız, ilaçlarınız yedikleriniz olsun” prensibiyle çocuk doktorluğu yapan doğa aşığı bir babanın rehberliğinde doğal beslenmenin sağlıklı bir yaşam için ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak büyüyen Murat Tapik’in Datça Yarımadası’nda başlayan doğal yaşama adanmış bir başarı ve girişimcilik hikayesi… Tarıma ve sağlıklı gıdaya gönül veren genç bir girişimcinin kurduğu Datça Murat Çiftliği, Anadolu'da dürüst tarım yapan çiftçileri bir çatı altında toplayarak kurduğu ekolojik üretici topluluğu ile kocaman bir aileye dönüştü. “Yerli üretim, bilinçli tüketim” sloganı ile kendi çiftliklerinde ve Türkiye genelinde iyi tarım ve organik sertifikalı üretim yapan çiftliklerle kurduğu dürüst tarım ilkesi ile doğal ve sağlıklı ürünleri en güvenilir şekilde çiftliklerden sofralara taşıyor. 80’den fazla yerli üretici ile omuz omuza yürüyen marka; işine dört elle sarılan ve ürettiği ile gelir elde etmek isteyen kadın üreticilere öncelik tanıyarak kadınların ekonomik kazanımlarına da aracılık ediyor.

Toprağa hayat veren yerel üreticilerle birlikte bilinçli tüketimi yarınlara taşıdıklarını belirten Murat Tapik, “Ülkesinin bulunduğu coğrafi zenginliğin farkında ve çocuk doktoru doğa aşığı bir babanın rehberliğinde sağlıklı yaşam için doğal beslenmenin önemini bilerek büyüdüm. Datça Murat Çiftliği olarak iyi tarım ve organik sertifikalı üretim uygulamalarına öncelikle kendimize ait olan Datça’daki zeytin ve badem bahçemizden başladık. Coğrafi koşullardan dolayı her ürünü kendi üretim alanlarımızda yetiştiremeyeceğimizi bilerek doğal tarım ve organik sertifikalı ziraat yapan birlikte çalıştığımız diğer üreticilerimizi de kurduğumuz sisteme dahil edip, doğal ürünleri doğrudan ve hiçbir aracı olmadan İstanbul’da yaşayanların rahatlıkla ulaşabileceği lokasyonlarda yer alan mağazalarımızda satışa sunduk. Bu süreçte Anadolu’nun farklı yörelerinde yer alan ve oldukça geniş bir yelpazede üretim yapan ekolojik üretici ailemizin temellerini de atmış olduk ve oluşturduğumuz bu aile aramıza katılan her yeni üreticimizle birlikte her geçen gün daha da büyüdü. Üstelik bu üretici ailemizin içerisinde çok sayıda kadın üretici de bulunuyor. Hedefimiz mevsiminde en doğal haliyle katkısız olarak üretilen yöresine özgü ürünleri en hızlı, en güvenli ve en saf lezzetleriyle haftanın 7 günü tüketicilerimizin sofralarına ulaştırmak.” dedi.

Pandemi ile birlikte e-ticarette yüzde 200 büyüdü

Pandemi ile birlikte e-ticarete de yoğunlaşan Datça Murat Çiftliği son iki yılda e-ticaret tarafında yüzde 200 büyüme gerçekleştirdi. Murat Tapik ‘sağlıklı gıdaya erişim konusunda toplumda genel bir bilinçlenme var. Ancak gerçekten güvenilir ve sağlıklı mı konusu ciddi bir soru işareti. Datça Murat Çiftliği olarak bizim 10 yıllık süreçte en büyük başarımız bu güveni oluşturmak oldu. Ne ürettiğinin ve ne tükettiğinin farkında olan bilinçli üretici ve tüketici topluluklarını oluşturmaya başladık, markaya olan güveni artırdık. Dijitalleşmenin yaygınlaşması ve pandeminin etkisiyle birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörde de online satışlarda ciddi bir artış görüldü. Yaklaşık 400’ün üzerinde organik sertifikalı ve ekolojik ürün çeşidi ve mevsiminde yetişen birçok meyve-sebze çeşitliliği ile bu işi en iyi yapan, kurumsal alt yapısını tamamlayan ve organizasyon yapısı ile profesyonelleşmiş tek marka olduk. Bu kurumsal yapıya ulaşmış benzerimiz de rakibimiz de yok. Çok küçük bir sermaye ile başlayan bir marka için geldiğimiz nokta çok başarılı. Ancak yolun daha başındayız. Güçlü bir know how’ımız var. Son derece profesyonel bir alt yapıya sahibiz. Bundan sonraki süreçte sermaye yapımızı güçlendirerek çok daha hızlı büyüyeceğimize inanıyoruz’ dedi.

81 ilde tüketicileri organik ve sağlıklı gıdayla buluşturuyor

Çengelköy, Moda, Fişekhane’de yer alan mağazalarının yanı sıra www.datcamuratciftligi.com üzerinden 81 ile online hizmet veren Datça Murat Çiftliği, özel dağıtım ağı ile İstanbul içi bölgelere haftanın 7 günü taze teslimat yapıyor. İstanbul dışı bölgelere ise ürüne göre tazeliğini kaybetmeden Türkiye'nin pek çok iline kargo ile gönderim yapmaya devam ediyor. Var oluş hikayesini “sağlıklı gıdayı kolay ulaşılabilir kılmak ve doğa dostu bilinçli üretim yapan yerli üreticileri doğru bir platformda bilinçli tüketicilerle buluşturmak” olarak belirleyen Datça Murat Çiftliği, kısa vadede yurt içinde 10, yurt dışında ise 3 mağaza açmayı hedefliyor. Satışların yüzde 60’ının online, yüzde 40’ının ise mağazalar üzerinden gerçekleştiğini belirten Datça Murat Çiftliği Kurucusu Murat Tapik, “Bugün ulaştığımız noktada internet sitemiz üzerinden sipariş verildiğinde, İstanbul Çengelköy’de bulunan merkez depomuzdan haftanın 7 günü Türkiye’nin her yerine kurduğumuz özel dağıtım ağı ile gönderim yapabiliyoruz. Türkiye’nin her bir köşesinden tüketiciyi doğal ve organik ürünlerimizle buluşturmak bizim için çok değerli. Önümüzdeki süreçte yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de yetişen ürünlerin ne kadar özel ve değerli olduğunu biliyoruz ve bu değerin tüm dünyaya katma değerli olarak yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan önümüzdeki dönemde ihracatta da atak yaparak globalde büyüme hedefindeyiz.” şeklinde ifade etti.

Sağlıklı ve doğal lezzetlerle ekolojik pazar keyfi yaşatıyor

Farklı lokasyonlarda hayata geçirdiği organik ve ekolojik pazarlarla tüketicilerle buluşan Datça Murat Çiftliği, her hafta belirli günlerde Kanyon’da kurulan “Organikanyon”, Ormanada “Organikada” ardından son olarak Fişekhane Ekolojik pazarda yerini aldı. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Fişekhane’de kurulan Fişekhane Ekolojik Pazar by Datça Murat Çiftliği; üretici hikayeleri, lezzetli atıştırmalıklar, ekolojik yaşamı destekleyen atölyeler, workshop etkinlikleri, alanında uzman isimlerle düzenlenen söyleşiler, tiyatro, sinema, sergiler ve çeşitli müzik dinletileriyle keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Bu pazarları yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Murat Tapik ‘ 30 yakın farklı üretici ve ürettikleri çok özel ürünleri şık bir konseptle her hafta pazara taşıyarak aslında bir ilki gerçekleştirdik. Güvenilir üretici toplulukları sağlıklı beslenmek isteyen tüketiciler ile bu pazarlarda da bir araya getiriyoruz. Uygun lokasyonlarda bu deneyimleri artırmak istiyoruz.’ dedi.

Kadın üreticileri desteklemeye yönelik güçlü iş birliği…

İlk günden bu yana ekolojik ve organik tarıma gönül veren çiftçilerin yanında olan Datça Murat Çiftliği, kadın üreticilere öncelik tanıyarak kadınların ekonomik kazanımlarına destek oluyor. 45’den fazla kadın üreticinin büyük emekle ürettiği ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Kadınların ekonomik açıdan güçlenmesine destek olmak amacıyla birçok proje yürüten marka, BigChefs’in yerel kadın üreticilerin ekonomik olarak kalkınmalarını sağlamak, üretimlerini sofralara taşımak ve kadın girişimcilere destek olmak amacıyla başlattığı “Toprağın Kadınlarından Sofralara” projesine de dahil oldu. 2018 yılında hayata geçirilen proje kapsamında menülerinde yer alan bazı ürünlerini kırsaldaki kadın üreticilerden tedarik eden BigChefs’in şubelerinde artık Datça Murat Çiftliği standı da yer alıyor.

Anadolu’nun farklı yörelerinden doğal ve organik lezzetler sofralara geliyor

Birçok farklı kategoriden oluşan geniş ürün çeşitliliğiyle hizmet veren Datça Murat Çiftliği, şirden mayası ile yapılan peynirler, organik sertifikalı siyah ve yeşil zeytinler, günlük ve taze olarak toplanan organik yumurtalar, şeker ilavesiz reçel ve marmelatlar, bal ve arı ürünlerinin de arasında bulunduğu doğal kahvaltılık çeşitleriyle tüketicileri hem sağlıklı hem de lezzetli ürünlerle bir araya getiriyor. Datça yöresine ait badem çeşitleri, kuruyemiş ve kuru meyveler, atalık tohumlardan organik üretim bakliyatlar, yerli tohumlarla organik ve geleneksel doğal tarım yöntemleri ile mevsiminde üretilen sebze ve meyve çeşitleri, temel gıda ürünleri, bitki çayları, organik buğday ve tam buğday unu kullanılarak yapılan ekşi mayalı ekmekler Datça Murat Çiftliği’nin özel seçki ürünleri arasında yer alıyor. Ürün gamı ve üretici toplulukları ile sürekli büyüten marka yakın zamanda glutensiz, vegan, ketojenik, anne &bebek ve ekolojik hijyen kategorilerini de ürün ailesine ekleyecek.