2023'te Emekli ve Memurlar kaç lira maaş alacak; İşte kalem kalem zamlı maaş tablosu

Asgari ücretin ardından tartışmalara neden olan emekli ve memur maaşlarına da zamlar yapıldı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından, zamlı maaş listesi şekillendi. İşte detaylar...

Zammın ardından kalem kalem memur ve emekli maaşları listesi yayınlandı

Memur ve emekli maaşlarının yüzde 30 zamlı olarak yeniden düzenlenmesiyle maaşlar değişiklik gösterdi.

Dün yüzde 25 üzerinden hesaplanan maaşlar bugünkü açıklamayla yüzde 30 olarak yeniden düzenlendi.

Zamlarla birlikte yeni memur ve emekli memur maaşları şöyle oldu:

GÖREV (Derece): MEVCUT MAAŞ / YÜZDE 30 ZAM / 2023’ÜN İLK 6 AYI

Vali: 32 bin 677 lira / 9 bin 803 lira / 42 bin 480 lira

Genel Müdür (1/4): 29 bin 809 lira / 8 bin 942 lira / 38 bin 751 lira

Şube Müdürü (1/4): 15 bin 848 lira / 4 bin 754 lira / 20 bin 602 lira

Memur (Üni. Mezunu 9/1): 9 bin 707 lira / 2 bin 912 lira / 12 bin 119,10 lira

Uzman Öğretmen (1/4): 12 bin 276 lira / 3 bin 682 lira / 15 bin 958 lira

Kaymakam (1/4): 27 bin 574 lira / 8 bin 272 lira / 35 bin 846 lira

Başkomiser (3/1): 15 bin 810 lira / 4 bin 743 lira / 20 bin 553 lira

Polis Memuru (8/1): 13 bin 747 lira / 4 bin124 lira / 17 bin 871 lira

Uzman Doktor (1/4): 18 bin 853 lira / 5 bin 650 lira / 24 bin 503

Hemşire (5/1): 11 bin 828 lira / 3 bin 548 lira / 15 bin 376 lira

Mühendis (1/4): 16 bin 205 lira / 4 bin 860 lira / 21 bin 065 lira

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 10 bin 100 lira / 3 bin 300 lira / 13 bin 400 lira

Profesör (1/4): 25 bin 984 lira / 7 bin 795 lira / 33 bin 779 lira

Araştırma Görevlisi (7/1): 15 bin 311 lira / 4.593,30 lira / 19.904 lira

Vaiz (1/4): 12 bin 752 lira / 3 bin 852 lira / 16.604 lira

Avukat (1/4): 15 bin 485 lira / 4 bin 645 lira / 20.130 lira

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya

Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya,