2023'te Emekli ve Memurlar kaç lira maaş alacak; İşte kalem kalem zamlı maaş tablosu
Asgari ücretin ardından tartışmalara neden olan emekli ve memur maaşlarına da zamlar yapıldı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından, zamlı maaş listesi şekillendi. İşte detaylar...
Asgari ücretin ardından tartışmalara neden olan emekli ve memur maaşlarına da zamlar yapıldı. Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından, zamlı maaş listesi şekillendi. İşte detaylar...
Zammın ardından kalem kalem memur ve emekli maaşları listesi yayınlandı
Memur ve emekli maaşlarının yüzde 30 zamlı olarak yeniden düzenlenmesiyle maaşlar değişiklik gösterdi.
Dün yüzde 25 üzerinden hesaplanan maaşlar bugünkü açıklamayla yüzde 30 olarak yeniden düzenlendi.
Zamlarla birlikte yeni memur ve emekli memur maaşları şöyle oldu:
GÖREV (Derece): MEVCUT MAAŞ / YÜZDE 30 ZAM / 2023’ÜN İLK 6 AYI
Vali: 32 bin 677 lira / 9 bin 803 lira / 42 bin 480 lira
Genel Müdür (1/4): 29 bin 809 lira / 8 bin 942 lira / 38 bin 751 lira
Şube Müdürü (1/4): 15 bin 848 lira / 4 bin 754 lira / 20 bin 602 lira
Memur (Üni. Mezunu 9/1): 9 bin 707 lira / 2 bin 912 lira / 12 bin 119,10 lira
Uzman Öğretmen (1/4): 12 bin 276 lira / 3 bin 682 lira / 15 bin 958 lira
Kaymakam (1/4): 27 bin 574 lira / 8 bin 272 lira / 35 bin 846 lira
Başkomiser (3/1): 15 bin 810 lira / 4 bin 743 lira / 20 bin 553 lira
Polis Memuru (8/1): 13 bin 747 lira / 4 bin124 lira / 17 bin 871 lira
Uzman Doktor (1/4): 18 bin 853 lira / 5 bin 650 lira / 24 bin 503
Hemşire (5/1): 11 bin 828 lira / 3 bin 548 lira / 15 bin 376 lira
Mühendis (1/4): 16 bin 205 lira / 4 bin 860 lira / 21 bin 065 lira
Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 10 bin 100 lira / 3 bin 300 lira / 13 bin 400 lira
Profesör (1/4): 25 bin 984 lira / 7 bin 795 lira / 33 bin 779 lira
Araştırma Görevlisi (7/1): 15 bin 311 lira / 4.593,30 lira / 19.904 lira
Vaiz (1/4): 12 bin 752 lira / 3 bin 852 lira / 16.604 lira
Avukat (1/4): 15 bin 485 lira / 4 bin 645 lira / 20.130 lira
En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya
Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.
En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya,
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