2022 yılı nasıl başladı? Türkiye'de kabus gibi! Zam, Zam, Zam...

Yeni yıl için vergi, ceza ve harçlara gelen yüzde 36,2 zam bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Plastik poşetlerde ise marketlerin payı sıfırlandı. Poşet için verilen 25 kuruşun tamamı artık Hazine’ye gidecek.

Bu yıl yine zamlarla başladı. Geçen yılı ağır zamlarla geçiren yurttaşlar için yeni yılın ilk günü de zamlı tarifeyle açıldı.

2022’ye rekor zamlarla uyandık

2021’in son günü de zamsız geçmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’nin geçen yılki son sayısında yer alan tebliğiyle tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış belgelerinin 2022 yılı bedellerine zam geldi. Buna göre tütün ve içkinin toptan satış belge bedeli 12 bin 925 lira oldu. Perakende satış belgeleri ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 665 lira, ilçe merkezlerinde 440 lira, diğer mahallerde 160 lira olarak uygulanacak.

Yılın son gününde bir başka zam da çevre cezalarına geldi. Çevre Kanunu’na aykırı davrananlara kesilecek ceza, yüzde 36,20 oranında arttı. Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin bin 362 lira ceza kesilecek.

Bugünden itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2 bin 815 TL ceza ödeyecek. Aynı araç standartlara aykırı emisyona sebep olursa, söz konusu ceza 5 bin 633 lira TL’ye çıkacak.

Hava kirliliğine yol açan tesisleri izinsiz kuran, işleten ve sonradan değişiklik yapanlar, gelen zamla birlikte 131 bin 516 lira ceza ödeyecek.

POŞET ÜCRETİNİN TAMAMI HAZİNEYE

25 kuruşa satılan plastik poşetlerde marketlerin payı da yapılan değişiklikle sıfırlandı. Artık 25 kuruşun tamamı devlete kalacak. Geçen yıl bu ücretin 15 kuruşu devlete, 10 kuruşu markete kalıyordu.

Yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının belirlenmesinde kullanılan ve 2021'de yüzde 9,11 olan Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Bununla birlikte ehliyet harcından mahkeme harcına kadar birçok alanda zamlı tarife bugünden itibaren uygulanacak.

Mahkeme harcı bu yıl 27,20 liradan, icraya başvurma harcı ise 59,30 liradan başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olacak.

ARTAN VERGİ VE CEZALAR YÜRÜRLÜKTE

Yeniden değerleme oranına göre artan vergi, ceza ve harçlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.