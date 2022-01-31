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2021'de Hazır Giyim sektör ihracaatı 14,8 milyar dolar

2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artış ile 14,8 milyar dolara ulaştı.

EKONOMİ 31.01.2022, 10:24 Murat Aydın
2021'de Hazır Giyim sektör ihracaatı 14,8 milyar dolar

2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artış ile 14,8 milyar dolara ulaştı. Verilere bakıldığında, ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda ilk sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, 16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek LifeStyle Türkiye 2022 Kadın Hazır Giyim Fuarı, Türkiye ekonomisine katkı sağlaması açısından önemli bir konumunda bulunuyor.

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından 6. kez düzenlenen fuar, aynı zamanda sektörde katma değerli ihracat yapan firmalar ve ilk defa yurt dışına ihracat yapacak firmalar için de büyük önem arz ediyor.

KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 80,97’YE ULAŞTI

Açıklanan verilere göre, Türkiye’den Almanya’ya yüzde 11,9 oranında artışla 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, İspanya’ya yüzde 37,2’lik artışla 2 milyar dolarlık ve İngiltere’ye yüzde 23,2’lik artışla 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Sektörün kapasite kullanım oranı ise 2021 yılının aynı ayında yüzde 80,97’e ulaştı.

16 BİN’İN ÜZERİNDE YENİ TASARIM VE KOLEKSİYON ‘UN SERGİLENECEĞİ FUAR SEKTÖRE YÖN VERECEK

Kadın hazır giyim sektörü, dünyanın en hızlı gelişen, üretim ve tüketim pazarı konumunda bulunuyor. Türkiye, bu sektörde üretim ve tüketim konularında dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 6.sı düzenlenen fuar sektördeki tasarımcı, üretici, toptancı ve mağaza zincirlerini bir çatı altında birleştiren en büyük uluslararası fuar olma özelliği taşıyor.

2022 İlkbahar – Yaz koleksiyonlarının ilk defa sergileneceği fuarda, 110 üretici firma, 150’den fazla marka ve yurt dışından davet edilen 4500 mağaza, butik ve toptancının bir araya gelmesi planlanıyor. Sektördeki ihracatın, mağazalaşmanın ve markalaşmanın yolu olan fuar ile katılımcı firmalar, 16 binin üzerinde yeni tasarım ve koleksiyon sergileyecek.

100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT BEKLENİYOR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde üretim yapan firmalar ile 56 ülkeden beklenen yoğun ziyaretçinin kısa sürede bir araya gelme fırsatı bulacağı fuarda, bu sezon 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Şubat’ın 3. haftası düzenlenecek olan Fuarı, ABD, Almanya, Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Katar, BAE, Rusya, Hollanda, Azerbaycan, Kazakistan, Çeçenistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Mısır, İngiltere, Fransa, Avusturalya, Bulgaristan, Cezayir, Güney Afrika, Malezya, Fas, Libya gibi önemli pazarlardan çok sayıda ciddi alıcı takip ediyor.

#hatırgiyim #ihracaat
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