12 Milyar Dolarlık Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Sektörü Fuarı 

Ülkemizde ilk kez düzenlenen Souvenir Expo Turkey Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı, 2 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyarete açılıyor. 12 milyar dolar iş hacmine sahip sektörü bir araya getiren fuara, 60 ülkeden ziyaretçi katılımı beklenirken, 100 marka ürünleri ile fuarda yer alıyor.

Türkiye’nin turizm sektöründen elde ettiği gelirin yüzde 30’unun hediyelik eşya satışlarından geldiğini belirten ROTA Exhibitions Turkey Fuarcılık A.Ş. Ülke Müdürü Erdal Usta, “2-5 Aralık tarihleri arasında kıtaları birleştiren İstanbul’da dünyanın en başarılı hediyelik eşya fuarı Souvenir Expo Turkey’i düzenliyoruz. Türkiye’deki ilk fuarımıza yaklaşık 100 marka katılım sağlıyor. Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika gibi Avrasya coğrafyasından ziyaretçilerimiz geliyor.“ dedi.

“Amacımız, Türkiye’nin turizmden elde ettiği geliri dünya genelinde ‘Souvenir’ olarak adlandırılan Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya ticareti ile daha da arttırmak.” diyen Usta, “Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara kolayca ve kısa sürede ulaşabilen stratejik bir konumda yer alıyor. Küresel ticaretteki navlun krizinin derinleşmesiyle birlikte Avrupa Birliği (AB) hediyelik eşya tedarikçileri, siparişlerini Türkiye’ye yönlendirdi. Uygun fiyata kaliteli üretim yapan ve pazarlara yakınlığı sayesinde hızlı teslimat gerçekleştiren Türkiye, avantajlı bir konuma geldi.” dedi.

Fuarda, genelde turistlerin ülkemize geldikleri zaman satın aldıkları kupa, magnet, anahtarlık, nazar boncuğu gibi hediyelik ürünler, mayo, bikini, peştamal, havlu, şort, güneş gözlüğü gibi yaz modası, baklava, lokum, Türk kahvesi gibi gıda ürünleri, zeytin, zeytinyağı, sabun gibi doğal ve organik ürünler, promosyon malzemeleri, valiz, çanta, kemer, deri aksesuarlar ve dekorasyon ürünleri sergilenecek.