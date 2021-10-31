Yüz yüze eğitim başladı çocuklar okullara koştu. Peki ya bitler?

Özellikle okulların açılmasıyla çocukların en sık karşılaştığı problemlerden biri olan bitlenmek, her çocuğun başına en az 1 kez gelmiştir. Yarattığı kaos nedeniyle ebeveynlerin korkulu rüyasına dönüşen bit vakası, okul dolayısıyla çocuklar arasında hızla yayılabiliyor. Avrasya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı H. Deniz Yardımcı, bit konusunda ailelerin sakin kalmaları gerektiğini belirterek izlemeleri gereken doğru yolu da paylaştı.

Bitler insan vücudu olmadan 48 saat yaşayabiliyor

Bitler, birçok memeli canlıda görülebilir ve genellikle vücut kıllarının yoğun olduğu ortamlarda yaşar. Kanatsız, küçük ve parazit bir böcek türü olan bitin, genellikle kasık, vücut ve saç biti olarak 3 çeşidi bulunur. 3-10 yaş arası çocuklarda en çok görülen tipi ise saç bitidir.

Bitler, paraziti oldukları vücudun kanını emerek yaşayabilir. Çocuğunuz bitlendiğinde başının şiddetli şekilde kaşınmasının nedeni, bitlerin beslenmek için kafa derisini ısırmasıdır. Sıcak ortamı seven bitler en çok saçlı ortamlar, kulak arkaları ve ense gibi bölgelerde bulunur. Bitler, vücut dışında oldukları zaman, en fazla 48 saat yaşayabilir.

Bitler kolaylıkla bulaşabiliyor

Bitler uçamaz veya zıplayamaz. Bitin bulaşması için temas gereklidir. Dolayısıyla okula giden çocuklara oldukça kolay şekilde bit bulaşır. Bit, ortak eşya kullanımı, yakın temas, kişisel temizliğe ve hijyene dikkat etmemek gibi nedenlerle çocuklar arasında kolaylıkla yayılır. Özellikle başkasının tokasını ya da şapkasını takmak gibi durumlar bitin kolaylıkla yayılmasını sağlar.

Çocuğunuzun bitlendiğini nasıl anlarsınız?

Çocuğunuzun bitlendiğini anlamak oldukça kolaydır. Bitin en net belirtisi saç derisindeki şiddetli kaşıntıdır ve kaşıntı, bitlerin daha sık beslendiği akşam saatlerinde artar.

Bitler küçük olmalarına rağmen gözle görülebilen canlılardır. Fakat hızlı hareket ettikleri için yerlerini gözle tespit etmek her zaman kolay olmaz. Bitlerin aksine bit yumurtası olan sirkeler, hareket etmedikleri için saç derisinde daha rahat tespit edilir.

Susam tanesi büyüklüğünde olan sirke, tarandığında kepek gibi saç derisinden ayrılmaz. Saç teline ya da deriye yapışık halde dururlar. Sirkelerin rengi sarıya yakınsa, bitin henüz yumurtadan çıkmamıştır. Yumurtaların rengi gri ya da beyaza yakınsa bit yumurtadan çıkmış demektir.

Bitlerden kolayca kurtulabilirsiniz

Bit tedavisi için öncelikle eczaneye veya doktorunuza danışmalısınız. Bitleri temizlemek için piyasada pek çok ilaç bunuyor fakat bunların pek çoğu maalesef kimyasal içeriyor. İlaçları kullanmadan önce çocuğunuzun saçını yıkayarak yağından arındırmalı ve ilacı uyguladıktan sonra saça ısı vermemelisiniz. Daha sonra sık dişli tarak yardımıyla çocuğunuzun saçını dipten uca güzelce taramalısınız.

Çocuğunuzun eşyalarını en az 60 derecede yıkayarak dezenfekte etmelisiniz. Ayrıca bit temizlenene kadar ortak ürünleri ayırarak bitlerin aile bireylerine de bulaşmasını engelleyebilirsiniz.

Bit ilaçlarını kullanırken dikkat

Bit şampuanları bitlerin ölmesine yardımcı olur fakat sirkelerin de yok edilebilmesi için çocuğunuzun saçını mutlaka dipten uca ve sık sık taramalısınız.

Bit ilaçları bitlerin yok edilmesine yardımcı olurken aynı zamanda önleyici olarak da kullanılabilir. Günümüzde artık zararlı kimyasal içermeyen ve sadece havasız bırakarak bitleri temizleyen şampuanlar bulunuyor.

Bit şampuanını kullandıktan sonra çocuğunuzun giysilerini, havluları ve yastık kılıflarını yıkayarak yüksek ısıda ütülemelisiniz. Çocuğunuzun bitlendiğini öğrendiğinizde mutlaka öğretmenine de haber vermelisiniz. Böylece diğer çocuklara bit bulaşmasını önleyebilir ya da hali hazırda bit bulaşan çocukların da önlem almasını sağlayabilirsiniz