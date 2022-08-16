Yurt dışındaki üniversitelerden Türk öğrencilere rekor düzeyde kabul ve burs

Amerika merkezli eğitim danışmanı Yeşim Erez’in Türkiye’deki gençlere yurt dışında eşit eğitim fırsatı sunmak hedefiyle başlattığı bölgesel eğitim danışmanlığı projesi rekor bir başarıya imza attı. Projenin Eskişehir’deki pilot çalışması sonucunda Erez, danışmanlık verdiği 11 öğrenciye pandeminin ağır şartlarına rağmen 80 üniversiteden kabul ve toplam 3.5 milyon dolarlık burs imkanı sağladı.

IACAC (Üniversiteye Kabul Danışmanları Uluslararası Birliği), IECA (Bağımsız Eğitim Danışmanları Birliği) Avrupa Bölge Liderliğinin ardından Global Komite Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Yeşim Erez, verdiği yurt dışı eğitim danışmanlığı ile gençlere dünyanın en iyi üniversitelerinin kapılarını açıyor.

"Yurt dışında eğitim, bunu hedefleyen her başarılı gencin hakkı"

Erez, bireysel eğitim danışmanlığının yanı sıra başlattığı bölgesel danışmanlık projesi ile Türkiye’nin farklı bölgelerinden okullara destek vererek deneyim ve bilgisinden mümkün olduğu kadar çok gencin yararlanmasını sağlayacak: "Bölgesel yurt dışı eğitim danışmanlığı projesi ile hedeflediğim kendi yolunu çizmek isteyen, bilinçle hedefe kilitlenen, iyi bir geleceğin hayalini kurup bunun için kollarını sıvayan pırıl pırıl gençlere geleceklerini inşa etmeleri için önlerindeki zorlu kapıların anahtarlarını vermek."

"Kendi okul tarama yazılımımızı geliştirdik"

Dünyanın iyi üniversitelerinin akademik ve finansal verilerini her yıl takip eden, başvuruları bu değişimlere göre sürekli olarak düzenleyen özel bir sistem geliştirdiklerini belirten Erez, pandeminin sistemi tamamen değiştirdiğini; kabul ve burs almanın çok daha zorlaştığını, başarılı olmak için doğru formül ve işin püf noktalarını bilerek ilerlemek gerektiğinin altını çizdi.

‘Üniversitelerde burs ve kabuller her yıl kayıt idaresi, ekonomik koşullar ve pandemi gibi kontrol edemediğimiz faktörlerden ötürü değişiklik gösteriyor. Bu gelişme ve değişiklikleri sürekli takip etmemiz, her öğrenciye yönelik üniversite eşleştirmesi yaparken, hangi üniversiteleri listeye alacağımıza karar verirken üniversitelerin durum ve koşullarını bilmemiz gerekiyor. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde 1000 üniversitelik bir veri tabanına sahibiz. Bu şimdiye kadar hiç uygulanmamış bir sistem; bu kadar üniversiteyi gören bir database geliştirilmemişti. Öğrencinin kriterlerine göre 1000 üniversite arasından en uygun olanları ayıklıyoruz.’

"Öğrenciler kendilerini nasıl pazarlamaları gerektiğini öğrenmeliler"

Ezber bozan eğitim danışmanı Yeşim Erez, danışmanlığın en önemli hedeflerinden birinin öğrenciyi doğru bilgiye ulaştırmak ve kendisini en iyi ve doğru şekilde sunmayı öğretmek olduğunu belirtti.

"Kabul komitesinin gözünden bakmak çok önemli"

Öğrencinin üniversiteye kabulünü onaylayacak komitenin bakış açısını, bir başvurudan genel şartları karşılamanın dışında ne beklediğini, öğrencinin üniversiteye ne katabileceğine, başarılı olup olmayacağına karar verme kriterlerini ve çok önemli bir faktör olan kültür farkından doğabilecek riskleri bilmek ve ona göre öğrenciyi hazırlamak son derece önemli. Bu kriterler ülke ülke değiştiği gibi üniversite bazında da değişiklik gösteriyor. Biz bunları biliyor ve takip ediyoruz. Sıkı bir iletişim içindeyiz. Amerika merkezli olmamız ve İngiltere, Avrupa, Kanada, Uzak Doğu’dan sorumlu olan ekibimizin de o ülkelerin vatandaşı olarak bu bilgi ve tecrübeyle çalışıyor olması öğrencilere büyük bir avantaj sağlıyor.