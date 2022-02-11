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YÖK açıkladı; Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanları kaldırıldı

Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin aldığı kararları duyurdu. Açıklamaya göre, üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırılırken, sınav süresi de uzatıldı.

EĞİTİM 11.02.2022, 23:18 Murat Aydın
YÖK açıkladı; Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanları kaldırıldı

Üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili  Yükseköğretim Kurulu (YÖK)   önemli kararlar almdı. YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı kararları duyurdu. Açıklamaya göre, üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırılırken, sınav süresi de uzatıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yaklaşık 2.8 milyon adayın başvurması beklenen 2022 yılı üniversite sınavının birinci aşaması Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci aşaması Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için alınan kararları açıkladı. Buna göre, baraj puanı uygulaması kaldırılırken, sınav süresi de uzatıldı.

Öte yandan, açıklamaya göre; tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarındaki başarı koşulu da devam edecek.

İŞTE YÖK’ÜN AÇIKLAMASI

YÖK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

  •  ​2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır.
  • Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.
  •  Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.
  •  Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir.


HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

  •  TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.
  •  SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.


ÖZEL YETENEK TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEK

  • Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır.


BAŞARI SIRASI KOŞULU DEVAM EDECEK

  •  Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecektir.


2021-TYT'DE ALINAN 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI

  • 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacaktır.


SINAV SÜRESİ UZATILDI

  • Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR VE İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN MESAJ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, “Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerindeki baskıyı azaltacak önemli düzenlemeler yaptık. Adaylara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Yükseköğretim Kurulu gençlerimizi, yükseköğretimimizi ilgilendiren önemli kararlar aldı. Hayırlı uğurlu olsun” mesajını paylaştı.

#yök #tyt #AYLT #sınav
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