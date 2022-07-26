YKS tercihleri başlıyor, bu yıl taban puan yok

3 milyondan fazla kişinin katılldığı üniversite sınavı sonrası ÖSYM duyurusu ile Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, Kılavuz bilgilerine göre; YKS tercihlerini gerçekleştirecekler. Yapılan duyuru kapsamında üniversite tercihleri Temmuz ayının son haftası başlayacak; bu şekilde üniversite tercih tarihleri de açıklanmış oldu. Peki; YKS tercihleri ne zaman başlayacak/bitecek? İşte ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tarihleri 2022.

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı ve üniversite tercih tarihleri belli oldu. Yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı üniversite sınavı tercih işlemleri Temmuz'un son hafta başlamış olacak ve Ağustos'un ilk haftası sona erecek. YKS tercih tarihleri ve işlem bilgilerini öğrenmek isteyenler "YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır?" sorusuna yanıt ararken bu başlık altından Üniversite 2022 YKS tercih kılavuzu bilgilerine ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapılacak.

KONTENJAN BİLGİSİNİ NASIL EDİNEBİLİRSİNİZ?

Kılavuza göre bu yıl ön lisans, lisans ve özel yetenek olmak üzere toplam kontenjan sayısı 1 milyon 61 bin 686. Kılavuzla birlikte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları da yayımlandı. Tıp tercih edeceklerin en düşük sıralamasının 50 bin olması gerekirken öğretmenlik ve mühendislik bölümleri 300 bine kadar inebiliyor.

TOPLAM KONTENJAN SAYISI 1 MİLYON 61 BİN

Kılavuza göre bu yıl ön lisans, lisans ve özel yetenek olmak üzere üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Bu rakamın 870 bin 822'sini devlet, 174 bin 320'sini vakıf, 15 bin 674'ünü KKTC, 870'ini yurtdışı üniversitelerin kontenjanları oluşturuyor. Lisans programlarındaki kontenjan sayısı devlet üniversitelerinde örgün öğretimde 367 bin 760, açık öğretimde 40 bin 293 olmak üzere 408 bin 53 olarak belirlendi. Vakıf üniversitelerinde ise 89 bin 709, KKTC'de 10 bin 632 ve yurtdışında 770 olmak üzere toplam 509 bin 164 lisans kontenjanı bulunuyor. Ön lisans kontenjanı 512 bin 882, özel yetenek kontenjanı da toplam 39 bin 641 olarak belirlendi.

YKS TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ, TERCİH NASIL YAPILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU'NU NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz