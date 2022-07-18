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YKS sonuçları açıklandı... ÖSYM sitei kilitlendi!
Üniversite adayları YKS sonuçlarını gördü, sıra tercihte... Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı.
EĞİTİM 18.07.2022, 07:40 Murat Aydın
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite adayları aldıkları sonuca göre geleceğini belirleyecek tercihlerini yapacak. Milyonlarca üniversite adayının sonuçlar için eş zamanlı olarak ÖSYM internet sitesine girişyapması siteyi kilitledi. Zaman zaman sitenin yoğunluk nedeniyle duraksadığı ifade ediliyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu.
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