YKS 2022 heyecanı sona erdi: ÖSYM Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı
ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu YKS'da tüm oturumlar sona erdi. YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tüm oturumlar sona erdi. YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Öte yandan sonuçlar 20 Temmuz'da ilan edilecek.
YKS'nin ilk oturumu sona erdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 168 bin 430 adayın başvurduğu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi.
Böylece YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır.
Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.
SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.
SONUÇLAR, 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.
Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek.
TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULDU
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.
Sınavlarda, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, maskeleriyle sınava geldi.
Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alındı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016