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Yarıyıl tatili uzayacak mı? Cevabını Bakan Özer verdi...

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soru üzerine son dakika açıklaması yaptı. Bakan Özer, yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

EĞİTİM 21.01.2022, 12:11 21.01.2022, 12:29 Murat Aydın
Yarıyıl tatili uzayacak mı? Cevabını Bakan Özer verdi...

Yarıyıl Tatili bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yarıyıl tatili ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer gazetecilerin tatil uzatılacak mı sorusuna da cevap verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili soru üzerineson dakika açıklaması yaptı. Bakan Özer, bugün başlayacak yarıyıl tatilini uzatmayı gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakan Özer, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Kavaklı İlkokulu’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfta öğrencilere hitap eden Bakan Özer, "5 ay büyük sabırla bugüne geldiniz. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Maskeye, mesafeye, hijyene riayet etmemiş olsaydınız okullar 5 ay açık kalmazdı. Onun için ben hepinizi kutluyorum, bu başarılarınızdan dolayı ve 2 haftadaki yarı tatilde bol bol dinlenin. Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu; sizlere ödev vermeyeceklerdi. Ama bu hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmiyor. Sizden benim, sizlerin nezdinde tüm 18 milyon öğrencimizden bir istirhamım var; bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde tüm öğrencilerimiz en az 1 tane kitap okusunlar. Kitabı olmayan öğrencilerimiz tüm okullarda yapmış olduğumuz kütüphanelerden ödünç kitap alsınlar, onları 7 Şubat'ta geldikleri zaman okuyarak kütüphaneye geri getirsinler" ifadelerini kullandı.

' YARIYIL TATİLİ 7 ŞUBAT'TA SONA ERİYOR'

Bakan Özer, daha sonra öğrencilere tek tek karnelerini verdi. Öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

'PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMİN EN BÜYÜK KAHRAMANLARI ÖĞRETMENLER'

Bakan Özer, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz, her şeyin en iyisine layık, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz oldu. Öğretmenlerimiz kararlı bir şekilde 5 ay yüz yüze devam edebilmek için çok büyük fedakarlık gösterdiler. Her gün maskelerle ders anlatabilmek öyle kolay bir şey değil. Diğer taraftan aşılanma oranları Türkiye'deki toplumun aşılanma oranının çok üzerinde olduğu gibi, kıta Avrupa'sında, dünyada, haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da çok üzerinde oldu. Öğretmenlerimizi hem bu süreçte maskelerle ders anlatma fedakarlığından, emeklerinden dolayı, okullarda kuralların uygulanmasında göstermiş oldukları titizlikten dolayı, hem de aşılanma oranı ile toplumdaki salgınla mücadelede örnek davranış sergileyerek tüm topluma örnek oldukları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'100 MİLYON KİTAP HEDEFİ'

Bakan Özer, çıkışta basın mensuplarına da açıklama yaptı. Özer, 18 milyon öğrenciden 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalarını isteyerek, "Çünkü bizim toplum olarak kitap okuma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bunun için tüm okullarımıza kütüphane yaptırdık. 2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula kütüphane yaptık ve tüm kütüphanelerdeki kitap sayımızı 28 milyondan 42 milyona çıkardık. İnşallah 2022 yılı içerisinde de bu kitap sayımızı sadece kitap olarak değil, dijital içerik olarak da tüm kitap sayısını 100 milyon üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı sürecin bir devamı olarak da tüm öğrencilerimizden bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az 1 kitap okumalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

'TATİLİ UZATMAMIZI GEREKTİRECEK DURUM YOK'

Özer, yarıyıl tatilinin uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Bu süreçte bilimsel veriler ile bir elektronik takip sistemi oluşturduk ve verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" diye konuştu.

#meb #yarıyıl tatili #Bakan MahmutÖzer
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