Yağmur’dan ‘havalı’ başarı; Diplomayı alır almaz Katar’da işe girdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’ndan bu yıl mezun olan Yağmur Arslan (20), diplomasını alır almaz sektörün dünyaca ünlü markası Katar Havayolları’nda işe girdi. Çok iyi derecedeki İngilizcesi ve çevresiyle kurduğu etkili iletişimle fark yaratarak, İstanbul’da 3 gün süren mülakat sonucunda yüzlerce kişi arasından seçilen Arslan, 1 ay içinde Katar’ın başkenti Doha’ya yerleşerek çalışmaya başlayacak. Kabin memuru olarak dünyanın pek çok bölgesine uçacak olan Arslan, ülkemizi de bu alanda başarıyla temsil edecek.

‘YABANCI DİL’ BÜYÜK AVANTAJ OLDU

Küçüklüğünden beri seyahat etmeyi, farklı yerleri görmeyi çok sevdiğini belirten İEÜ Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı mezunu Yağmur Arslan, okuduğu bölümün de ilgi alanlarıyla uyuştuğunu ifade etti. İngilizcesini üniversitede çok iyi seviyeye getirdiğini, bunun da iş görüşmelerinde kendisine büyük avantaj sağladığını söyleyen İEÜ’lü Arslan, “Kendime, bilgime her daim güvenen biriyim. Katar Havayolları’nda işe alım olacağını öğrendiğimde de hemen müracaat ettim. Mülakat boyunca her detaya bakıldı. Açıkçası, çok sayıda başvuru arasından seçim yapılacağı için bir ara şansımın düşeceği endişesine de kapılmıştım. Çok şükür öyle olmadı. Üniversitemden mezun olur olmaz işe girmek harika bir duygu. İstediğim, seveceğime inandığım bir yerde çalışacağım için mutluyum” dedi.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Katar’a ya da yurt dışına gitmek gibi öncelikli bir hedefim yoktu. Ama önüme böyle bir fırsat çıktı. Bunu çok iyi değerlendirmek istiyorum. Ailem mutlu, bir o kadar da şaşkın ve heyecanlı. Üniversitemizde geniş imkanlarla, alanında oldukça bilgili olan akademisyenler tarafından eğitim aldım. Yetişmemde emeği olan, beni en iyi şekilde geleceğe hazırlayan akademisyenlerime çok teşekkür ediyorum. Benimle aynı bölümde okuyan arkadaşlarıma da birkaç öneride bulunmak isterim. Hayat, her an bir fırsatı karşınıza çıkarabilir. Bu fırsatı kaçırmamak adına kendinizi çok iyi yetiştirin, tercih edilen bir kişi olmak için neler yapmanız gerektiğine odaklanın. Yabancı dili çok önemseyin, bu alanda kendinizi diri tutun. Sektörün önde gelen isimleriyle tanışın, onlara merak ettiklerinizi sorun, çevre edinin ve staj imkanlarını çok iyi değerlendirin. Kendinize güvenin, potansiyelinizi ortaya çıkaracak doğru adımları atın. Bunları yaptığınızda, uzak görülen hedeflerin yakınlaştığını göreceksiniz.”