Türkiye Doğa Öncüleri bir araya geldi

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından 2017’den bu yana yürütülen, 2019’da Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Türkiye geneline taşınan Doğa Öncüleri Gençlik Programı, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı itibariyle QNB Finansbank’ın finansal desteği ile güçlenecek. Program, öğrencilerin proje yönetimi ve liderlik becerilerini geliştiren, toplumsal dönüşüm ve değişime hizmet eden bir eylem projesi. Projelerinin planlama ve uygulama sürecinde dünyada ve toplumda görmek istedikleri değişimin bir parçası olan doğa öncülerine uzmanlar ve öğretmenleri mentörlük ve rehberlik yapıyor.

QNB Finansbank, WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nın destekçisi oldu. Proje kapsamında 2023 yılında 10 yeni ilde bin okul ve 10 bin öğrenci daha programa dahil edildi. Doğa Öncüleri Gençlik Programına dahil olan öğrenciler, uzmanlar ve öğretmenler mentörlüğünde ‘Yaban Hayatı Korucuları’, ‘Su Melekleri’, ‘Plastik Avcıları’, ‘Gıda Savaşçıları’ ve ‘Karbon Tutucuları’ başlıkları altında yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretiyor.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu’nda gerçekleştirilen lansmanda, sürdürülebilir bir dünyayı çocukların kuracağının altını çizerek, “Bugünün çocukları geleceğin dünyasını inşa edecek. Bizim en önemli görevimiz bu konuda onlara destek olmak” dedi. WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise gençlerin önce kendi çevrelerini, ardından da toplumu değiştirebilecekleri doğa koruma projelerini hayata geçirecekleri bir çerçeve sunmayı hedefleyen Doğa Öncüleri Gençlik Programı’na katılan öğrencilerin uyguladıkları projeler ile içlerindeki gücü keşfettiklerini belirtti.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından 2017’den bu yana yürütülen, 2019’da Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Türkiye geneline taşınan Doğa Öncüleri Gençlik Programı, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı itibariyle QNB Finansbank’ın finansal desteği ile güçlenecek. Program, öğrencilerin proje yönetimi ve liderlik becerilerini geliştiren, toplumsal dönüşüm ve değişime hizmet eden bir eylem projesi. Projelerinin planlama ve uygulama sürecinde dünyada ve toplumda görmek istedikleri değişimin bir parçası olan doğa öncülerine uzmanlar ve öğretmenleri mentörlük ve rehberlik yapıyor.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile bugüne kadar yürütülen programda toplam bin okul ve 10 bin öğrenciye ulaşıldı. Bu yıl QNB Finansbank desteğiyle yürütülen programa 10 yeni il dahil edilerek 10 bin öğrenciye daha ulaşıldı. Bu çerçevede Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kastamonu, Mersin, Nevşehir, Rize, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir’den seçilen 11 öğretmen, İstanbul’da düzenlenen 30 saatlik eğitici eğitimini tamamladı. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ortaokul öğretmenlerine Sürdürülebilir Gıda ve Gıda Atıkları, Tatlı Su ve Denizler, Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Doğa, Plastikler ve İklim ve Enerji başlıklarında eğitim verildi ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi.

Proje lansmanında konuşan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün, sürdürülebilirlik konusunda ciddi bir ivme yakalayacağımızı umduğum projemizin lansmanını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. İklim krizi, pandemi ve hergün katlanarak büyüyen çevre sorunları tüm ülkelere, kurumlara ve kişilere büyük sorumluluklar yüklüyor. Bizler de elimizden geleni yapmakla sorumluyuz. Geleceği çocuklarımız kuracak. WWF-Türkiye ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile çocuklarımızı bilinçlendireceğimiz bu proje bizim için çok önem taşıyor. Bugün eğitimleri gerçekleştirdiğimiz okullardan biri olan Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu öğrencileriyle çocuklarımızın üzerinde çalıştıkları projeleri dinledik. Programa, Türkiye’de isteyen her okul dahil olabiliyor. Bu gençlik programı yalnızca eğitim programı değil, çocuklar projede aktif rol alarak kendi öğrenim süreçlerini de destekleyebiliyorlar. Proje fikri bulma, uygulama, proje yazma, kaynak yaratma ve sorumluluk alma gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı da buluyorlar. Bu projede de diğer sosyal sorumluluk projelerimizde olduğu gibi yine gönüllü finansçılarımız da yer alıyor. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na, WWF-Türkiye ekibine ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise lansmanda yaptığı konuşmada “Gençlerimizde gezegenimize ve geleceğimize sahip çıkacak, olağanüstü bir değişimi gerçekleştirme gücü var. Doğa Öncüleri Programının asıl amacı da bu: doğa koruma bilinci gelişmiş, sorunları çözebileceğine dair içindeki gücü bulan yeni nesiller yetiştirmek. Bakanlığımızın ve bugün itibariyle QNB Finansbank’ın çok kıymetli destekleri ile daha çok gencimize ulaşacak olmanın heyecanı içindeyiz.” dedi.

Doğa Öncüleri Gençlik Programı Hakkında:

Proje çerçevesinde; Doğa Öncüleri Gençlik Programına dâhil olan öğrenciler, ‘Yaban Hayatı Korucuları’, ‘Su Melekleri’, ‘Plastik Avcıları’, ‘Gıda Savaşçıları’ ve ‘Karbon Tutucuları’ topluluklarında, yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretecek. Program dâhilinde;